مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الاثنين، المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة وأعضاء المجلس الدولة، حيث قدموا التهنئة لقداسته بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وكان استقبل قداسة البابا، أمس، المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، وبرفقته وفد من قيادات المجلس، الذين قدموا التهنئة لقداسته بالعام الجديد وعيد الميلاد المجيد.

وفي اليوم نفسه، استقبل قداسة البابا، السيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الذي قدم تهنئته لقداسته بعيد الميلاد، متمنيًا دوام المحبة والسلام.