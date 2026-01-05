بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على تصدر مدينة القاهرة قائمة المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025، وذلك وفقًا لتقرير مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية.



يأتي هذا في ظل ما تشهده مدينة القاهرة من تحولات ملموسة شملت مجالات التنمية الحضارية، وتطوير شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز البنية التحتية، بما أسهم في ترسيخ مكانتها كنموذج حضري متطور على مستوى القارة الأفريقية، كما أسهمت تلك الجهود أيضًا في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، عززت من تنافسية القاهرة كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على المنافسة في المحافل الدولية.

وأوضح الإنفوجراف أن التصنيف صادر من مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية، للمدن الإفريقية الأكثر جاذبية، استنادًا إلى تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر، واستطلاعات رأي ميدانية تتعلق بجودة الحياة ومستوى البنية التحتية، أُجريت لسكان 41 مدينة أفريقية.

ووفقًا لتقرير المجلة، تقدمت مدينة القاهرة سبعة مراكز في تصنيف العواصم والمدن الأفريقية الأكثر جاذبية، لتحتل المركز الأول عام 2025، بعد أن كانت في المركز الثامن خلال عام 2024.

واستعرض الإنفوجراف، رؤية التقرير لمدينة القاهرة، التي صنفها باعتبارها المدينة الأكثر انفتاحًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة، حيث نجحت في جذب نحو 11.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 إلى 2023، كما أبرز مكانة القاهرة كواحدة من أكبر الأسواق في المنطقة التي تصلح كقاعدة للتصدير، مع انخفاض تكلفة العمالة، بما يجعلها محط أنظار المستثمرين والشركات الراغبين في التوسع.

وأشار التقرير إلى عوامل إضافية تمنح القاهرة ميزة تنافسية بارزة، منها قيام الحكومة ببناء العديد من المدن الجديدة لاستيعاب النمو السكاني، منها العاصمة الجديدة والتي بلغ حجم الاستثمارات بها نحو 60 مليار دولار.