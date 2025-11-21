صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة

صدمة في الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية بعد نشر موقع إلكتروني مجهول، يطلق على نفسه اسم "حركة العقاب من أجل العدالة"، قائمة تهديدات تتضمن أسماء وعناوين ومعلومات شخصية لعشرات الأكاديميين والعلماء الإسرائيليين، مع عروض مالية تصل إلى 100 ألف دولار مقابل قتلهم.



الموقع، الذي يعتقد أنه يُدار من الولايات المتحدة أو دولة غربية أخرى، نشر لائحة تضم رؤساء جامعات، علماء في الفيزياء والهندسة والطب، وباحثين مرتبطين بالصناعات الدفاعية. كما ورد في القائمة الرئيس السابق لجامعة بن غوريون البروفيسور دانيال حايموفيتش، والعالم النووي البارز البروفيسور إليعازر رابينوفيتش، إضافة إلى شخصيات محسوبة على الاحتجاجات الداخلية مثل الباحثة شيكما بريسلر.



وبحسب المعطيات المنشورة، يعرض الموقع مبالغ مختلفة حسب نوع الهجوم:

2,000 دولار لتعليق لافتات قرب منازل المستهدفين، 20 ألف دولار لإحراق منازلهم أو سياراتهم، 100 ألف دولار لـ"تصفية الهدف".



كما نشر صور جوازات سفر ووثائق هوية لبعض الأكاديميين، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث حجم التسريب ودقته.

الموقع يبرر التحريض بالقول إن هؤلاء العلماء "يستخدمون علمهم لقتل الأبرياء عبر دعم الجيش الإسرائيلي"، ويدعو بشكل مباشر جماعات مسلحة ومنظمات دولية، وأيضًا مواطنين إسرائيليين، إلى تنفيذ الاعتداءات مقابل "مكافآت سخية". ويخشى مسؤولون أمنيون في إسرائيل أن تكون إيران وراء العملية.



بعد ساعات من كشف التهديدات، أُغلِق الموقع، فيما فتح الشاباك والموساد تحقيقًا عاجلًا، وأُبلغ الأساتذة بضرورة تعزيز إجراءات الأمن الشخصي، وبتجنب نشر خطط السفر للخارج.



لجنة رؤساء الجامعات وصفت التطور بأنه "تصعيد مروع"، محذرة من أن دمج التحريض الداخلي مع موجة معاداة السامية عالميًا "يُنتج خليطًا خطيرًا قد يفضي إلى كارثة". كما دعا مجلس التعليم العالي إلى إدانة دولية واضحة، معتبرًا ما جرى "اعتداءً مباشرًا على الحرية الأكاديمية".



من جهتها، أكدت رابطة الطلاب الوطنية أن ما حدث "محاولة إرهابية تستهدف المجتمع الأكاديمي"، مطالبة الحكومة والأجهزة الأمنية بالتحرك فورًا وملاحقة المسؤولين عن الموقع.