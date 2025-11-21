قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 13 من عناصر حماس في غارة على مخيم عين الحلوة
200 ألف زائر يوميا.. إقبال غير مسبوق على مجسم المتحف المصري الكبير في لندن
أذكار المساء الثابتة عن النبي.. تمنحك السكينة وتحفظك من كل مكروه
خطوات الحصول على عداد كهرباء كودي إلكترونيًا بدون زحام
لإستكمال محور 3 يوليو.. تحويلات مرورية بالقاهرة
عودة سوريا إلى نظام "سويفت" بعد 14 عاما من الانقطاع
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنون، عن اسعار الذهب اليوم في مصر الموافق الجمعة 21 نوفمبر 2025، بالإضافة إلى متابعة المستثمرين الذين يترقبون تغيرات السوق المحلية والعالمية بحثا عن اتجاهات واضحة لأسعار المعدن الاصفر.

اسعار الذهب اليوم

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية


عيار الذهب    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6240 جنيه    6205 جنيه
عيار 22    5720 جنيه    5690 جنيه
عيار 21    5460 جنيه    5430 جنيه
عيار 18    4680 جنيه    4655 جنيه
عيار 14    3640 جنيه    3620 جنيه
عيار 12    3120 جنيه    3105 جنيه
الاونصة    194085 جنيه    193020 جنيه
الجنيه الذهب    43680 جنيه    43440 جنيه
الأونصة بالدولار    4077.14 دولار

قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة

وجاء قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة عند مستويات 21 في المئة على الإيداع، و22 في المئة على الإقراض لليلة واحدة، و21.5 في المئة لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، ليعكس قراءة دقيقة لمستويات التضخم واتجاهاته المستقبلية. 

وأسهم هذا القرار في تهدئة حركة الطلب على الذهب مع تراجع تكلفة الأموال وتغير توجهات المستثمرين في السوق.

وتخضع أسعار الذهب محليا لجملة من المتغيرات تشمل أسعار الدولار، وسياسات الفائدة، وحجم الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية، إلى جانب تحركات بورصات المعادن العالمية. 

عيار 21 الأكثر مبيعا

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأداة ادخار آمنة لدى المصريين في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما يظل عيار 21 الأكثر مبيعا لاعتداله السعري وجودته.

ويتجه المستثمرون إلى عيار 24 باعتباره الأنقى، فيما يزداد الإقبال على عيار 18 بين فئات الشباب لتنوع تصميماته وتكلفته الأقل.

أسعار الذهب عالميا للأونصة

وعلى المستوى العالمي تظل أسعار الذهب قريبة من مستوى   4077.14 دولار  للأونصة مدفوعة بتراجع مؤشر الدولار وزيادة الطلب على المعدن النفيس، رغم تباطؤ الارتفاع عقب تصريحات رئيس الفيدرالي الامريكي جيروم باول التي أشار فيها إلى احتمال توقف دورة خفض الفائدة خلال عام 2025. 

أسعار الذهب في مصر

ويعزو خبراء الاقتصاد هذا الانخفاض إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية التي تواصل التأثير على حركة المعدن الأصفر.

ويأتي في مقدمة هذه العوامل تحركات الأونصة في البورصات العالمية باعتبارها المؤشر الأكثر تأثيرا على السوق المصرية، إضافة إلى تغيرات سعر صرف الدولار الذي تربطه علاقة عكسية بالذهب، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى انخفاض أسعار المعدن النفيس.

كما تلعب سياسات البنوك المركزية وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورا حاسما في اتجاهات الذهب، إذ يؤدي رفع الفائدة إلى تراجع الطلب عليه لكونه أصلا لا يدر عائدا، بينما يعزز خفض الفائدة الإقبال على شرائه.

وتظل معدلات التضخم العالمية والتوترات الجيوسياسية وحجم الطلب الدولي من العوامل المؤثرة في مسار الأسعار.

ويرى المتعاملون في سوق الذهب أن التراجع الحالي يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل ترقب بيانات اقتصادية أمريكية مهمة تشمل التضخم والفائدة واحتمالات الإغلاق الحكومي، وهي عوامل ينتظر أن تحدد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

ويتوقع المحللون استمرار التحركات المتذبذبة للذهب على المدى القريب نتيجة تأثيرات السياسة النقدية الأمريكية، لكنهم يؤكدون في الوقت ذاته حفاظ المعدن النفيس على جاذبيته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خصوصا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم.

ويرجح خبراء الاقتصاد زيادة الطلب المحلي على الذهب خلال الفترات المقبلة بما قد يدعم الأسعار داخل السوق المصرية.

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الذهب اليوم الجمعة 21 نوفمبر اسعار الذهب اليوم في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

المتهم بدهس كلب بسيارته بالإسكندرية

القبض على المتهم بدهس كلب بسيارته في الإسكندرية

مشاجرة بالأسلحة

بسبب ركنة سيارة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء td أكتوبر

مها الصغير

غدًا.. محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد