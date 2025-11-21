سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-11-2025

ثبت سعر أقل أعيرة الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 -11-2025؛ داخل محلات الصاغة.

أدني عيار ذهب اليوم

وتضمن سعر أدني أعيرة الذهب وهو من عيار 14 الأقل قيمة في محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لأقل عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لأقل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3613 جنيه للبيع و 3646 جنيه للشراء

استمرار الاستقرار

يستمر استقر الذهب داخل السوق المصرية بدون تغيير مع مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 21 -11-2025 .

ثبات المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر للاستقرار لليوم الثاني على التوالي؛ رغم حسم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في مصر مساء أمس.

تحركات الذهب

خلال الأسابيع الماضية فقد الذهب ما بين 300 حتى 500 جنيه على الأقل في الجرام وبمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 5420 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وبلغ عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6194 جنيه للبيع و 6251 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا إلى 5420 جنيه للبيع و 5470 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب نحو 4645 جنيه للبيع و 4688 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3613 جنيه للبيع و 3646 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 43.36 ألف جنيه للبيع و 43.76 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4087 دولار للبيع و 4088 دولار للشراء.

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب تحركات محدودة هبوطًا في كلٍّ من السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الإربعاء، في ظل حالة ترقّب واسعة لعدد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظر صدورها هذا الأسبوع، والتي ينتظرها المستثمرون لاستشراف توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

وشهد الأسبوع الماضي هبوطًا أكبر نسبيًا، إذ تراجعت الأسعار محليًا بنحو 110 جنيهات، بينما فقدت الأوقية حوالي 85 دولارًا، مدفوعة بانخفاض التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

رهانات الأسواق

وتراجعت رهانات الأسواق على خفض جديد للفائدة بعدما أبدى عدد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عدم اقتناعهم بالتحرك نحو مزيد من التيسير النقدي، الأمر الذي دعم الدولار وأضعف جاذبية الذهب.

وزاد هذا التوجه مع استمرار تأثير الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في تاريخ البلاد، والذي يضغط بدوره على النشاط الاقتصادي ويُبقي احتمالات التيسير قائمة، ما يدعم الذهب نسبيًا باعتباره ملاذًا آمنًا.

ويترقّب المستثمرون صدور محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الخميس، وهما حدثان رئيسيان قد يمنحان الدولار والسلع زخمًا جديدًا على المدى القريب، وتُظهر تحركات السوق أن المستثمرين يتوقعون بوادر ضعف اقتصادي، ما قد يدفع الفيدرالي لإعادة النظر في وتيرة تشديد سياسته النقدية.