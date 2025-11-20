أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا اليوم الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، المملكة العربية السعودية، والإمارات المتحدة، اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وفقا لموقع gold price today، ضمن نشرته التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6245 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 5465 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4685 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 3645 جنيهًا .

سعر الذهب عيار 12

سجّل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم 3125 جنيهًا .

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 43720 جنيهًا.

أسعار الذهب بدون مصنعية في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 491.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 450.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 429.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 368.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 سجلت نحو 286.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 وصلت نحو 245.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 15277.50 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3438.25 ريال سعودي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس بدون مصنعية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 24 بلغت نحو 492.00 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 22 سجلت نحو 455.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 21 وصلت نحو 436.75 درهم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 18 بلغت نحو 374.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 14 سجلت نحو 289.50 درهم إمارتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم للجرام عيار 12 وصلت نحو 248.25 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 15303 دراهم إماراتية.

سعر الجنيه الذهب

أسعار الذهب في الإمارات اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 3494.00 درهما إماراتيا.

سعر الذهب عالميا

سجلت سعر أوقية الذهب 4073.70 دولار، وهو سعر تداولات البورصة العالمية.





عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تعتبر أسعار الذهب اليوم من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب اليوم في مصر والإمارات والسعودية والبورصة العالمية قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب:

معدل الفائدة الرئيسية:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالميا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.