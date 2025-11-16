قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لم يحظ بالتكريم المناسب.. أحمد صالح: محمد صبري مخدش حقه وهو عايش
خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي
أخطاء في قراءة محمد أحمد حسن خلال دولة التلاوة.. فيديو
تريزيجيه: حياتي كلها كورة.. وقولتلهم لو مش هروح الأهلي مش هلعب
إيلون ماسك يحاول إنقاذ هواتف آيفون من سطوة الذكاء الاصطناعي
«ملوخية» وقُبلة ورحلة عُمرة .. والدة مهندس الإسكندرية تروي كواليس اللقاء الأخير مع نجلها
وعود بلا تنفيذ.. أب فلسطيني يفضح الحكومة البريطانية: تركوا عائلتي بغزة «في خطر دائم»
غيابات بالجملة.. صلاح وزيزو وتريزيجيه خارج مواجهة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العين
إسرائيل تعارض إعادة الإعمار بغزة لهذا السبب .. والولايات المتحدة تبحث حلولاً مؤقتة
شريف عبد المنعم: خسارة مصر من أوزبكستان «إنذار مبكر» قبل كأس الأمم الأفريقية
ارتدت الحجاب بسببه| ياسمين الخطيب تثير الجدل بعد تأجيل حلقة عبد الله رشدي
موقع صدى البلد ينعى الزميل الراحل مصطفى وداعة
​في خطوة استراتيجية للاستفادة من الشعبية الجارفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أعلنت شركة أبل عن عرض ترويجي هو الأضخم من نوعه: إتاحة بث مباريات مختارة من الدوري الأمريكي (MLS) بشكل مجاني تمامًا عبر تطبيق Apple TV.
​يأتي هذا العرض "الذهبي" بعد أن كانت مشاهدة الدوري حصرية لمشتركي "MLS Season Pass"، الخدمة المدفوعة التي أطلقتها أبل كجزء من صفقتها الحصرية طويلة الأمد مع الدوري.

​استراتيجية "جذب الجماهير"

​يدرك عملاق التكنولوجيا أن "تأثير ميسي" هو البوابة الأمثل لجذب ملايين المشتركين الجدد إلى نظامه البيئي.

يتزامن العرض الجديد، الذي مع انطلاق المراحل الحاسمة من الموسم، يسمح لغير المشتركين بمشاهدة جميع مباريات فريق "إنتر ميامي" بالإضافة إلى مباريات "Playoffs" مجانًا حتى نهاية الشهر.

​لا يتطلب العرض اشتراكًا مدفوعًا في +Apple TV، بل يمكن مشاهدته مباشرة عبر تطبيق Apple TV على أجهزة آيفون، آيباد، وأجهزة التلفاز الذكية. تراهن أبل على أن تجربة المشاهدة عالية الجودة ستدفع الملايين للاشتراك في الباقة الكاملة الموسم المقبل.

