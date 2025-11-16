خبر من ذهب لعشاق ميسي .. بث مجاني من أبل للدوري الأمريكي

​في خطوة استراتيجية للاستفادة من الشعبية الجارفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أعلنت شركة أبل عن عرض ترويجي هو الأضخم من نوعه: إتاحة بث مباريات مختارة من الدوري الأمريكي (MLS) بشكل مجاني تمامًا عبر تطبيق Apple TV.

​يأتي هذا العرض "الذهبي" بعد أن كانت مشاهدة الدوري حصرية لمشتركي "MLS Season Pass"، الخدمة المدفوعة التي أطلقتها أبل كجزء من صفقتها الحصرية طويلة الأمد مع الدوري.

​استراتيجية "جذب الجماهير"

​يدرك عملاق التكنولوجيا أن "تأثير ميسي" هو البوابة الأمثل لجذب ملايين المشتركين الجدد إلى نظامه البيئي.

يتزامن العرض الجديد، الذي مع انطلاق المراحل الحاسمة من الموسم، يسمح لغير المشتركين بمشاهدة جميع مباريات فريق "إنتر ميامي" بالإضافة إلى مباريات "Playoffs" مجانًا حتى نهاية الشهر.

​لا يتطلب العرض اشتراكًا مدفوعًا في +Apple TV، بل يمكن مشاهدته مباشرة عبر تطبيق Apple TV على أجهزة آيفون، آيباد، وأجهزة التلفاز الذكية. تراهن أبل على أن تجربة المشاهدة عالية الجودة ستدفع الملايين للاشتراك في الباقة الكاملة الموسم المقبل.