تنافس أبل .. Galaxy XR نظارة سامسونج الجديدة إليك أهم مواصفاتها

إذا كنت تبحث عن نظارة ذكية بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في نظارات الواقع الممتد Galaxy XR، لتدخل بها في منافسة مباشرة مع نظارة Apple Vision Pro من آبل ونظارة Meta Quest 3 من ميتا. وتُعد هذه النظارة أول جهاز في العالم يعمل بنظام التشغيل Android XR، مما يجعلها خطوة إستراتيجية كبرى في سوق تقنيات الواقع المعزز والافتراضي.

ميزات نظارات الواقع الممتد Galaxy XR

وفي السياق نفسه تتعاون جوجل وكوالكوم وسامسونج لدمج الذكاء الاصطناعي في الواقع المعزز والواقع الافتراضي عبر نظام أندرويد إكس آر ، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطوير خط إنتاجها للنظارات الذكية .

مواصفات نظارة

أما عن أبرز ميزات النظارة فهي دمج مساعد Gemini، وهو أحد أكثر المساعدين الذكيين تطورًا حاليًا، مما يمنح المستخدمين تجربة تفاعلية مميزة وترجمة اللغات وتلخيص المستندات، والتحكم في الجهاز، وتقديم اقتراحات.

على الجانب الآخر تحتوي النظارة أيضا على شاشتين بتقنية Micro-OLED وبدقة قدرها حوالي 4.3K، مع مجال رؤية أفقي يبلغ حوالي 109 درجات وتغطية لونية قدرها 95% وتدعم الشاشتان معدل تحديث افتراضيًا قدره حوالي72 هرتزًا، ويمكن رفعه إلى 90 هرتزًا.

مواصفات نظارات Galaxy XR

وتأتي العدسات ضمن وسادة مريحة، مع وجود حاجبٍ يعد قابل لمنع تسرب الضوء الخارجي وتوفير تجربة مشاهدة غامرة.



على الجانب الاخر تاتي النظارة بنظامًا صوتيًا ثنائي الاتجاه (Tweeter + Woofer) يدعم Dolby Atmos والصوت الفائق الدقة Hi-Res، مع عدة 6 ميكروفونات تلتقط الصوت بوضوح. كما تضم أربع كاميرات لتتبع العين وتقنية تعرّف قزحية العين لتأمين الجهاز والمصادقة البيومترية داخل التطبيقات.

أما عن سعر النظارة فهي تأتي بسعر 1800 دولارٍ أمريكي. ولم تكشف الشركة بعدُ عن موعد توفرها في أسواقٍ أخرى.