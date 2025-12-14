غزة.. اغتيال ضابط في جهاز الأمن الداخلي بمخيم المغازي والاحتلال ينفي مسؤوليته

أعلن جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، اغتيال أحد ضباطه جراء إطلاق نار نفذه مسلحون في مخيم المغازي وسط القطاع، في حادثة أثارت حالة من التوتر الأمني، فيما نفى الاحتلال الإسرائيلي أي علاقة لها بالواقعة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إن الضابط المغتال هو المقدم أحمد زمزم، الذي يعمل في جهاز الأمن الداخلي، مشيرة إلى أنه استهدف بإطلاق نار مباشر في المخيم الواقع بالمحافظة الوسطى.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد المشتبهين بالضلوع في الجريمة، وشرعت بفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث والجهات المتورطة فيه.

في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي نفيه القاطع لما تم تداوله بشأن تورط قوة احتلال إسرائيلية خاصة في عملية الاغتيال، مؤكدة أن إسرائيل غير مسؤولة عن إطلاق النار الذي استهدف الضابط الأمني في مخيم المغازي.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية استهداف رائد سعد، قائد ركن التصنيع في حركة حماس وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح الجيش في بيان له أن سعد يعد من أبرز قادة الجناح العسكري لحماس الذين ظلوا في قطاع غزة، وتولى مناصب عسكرية رفيعة داخل الحركة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه عزمه مواصلة عملياته العسكرية ضد حركة حماس، مشددًا على العمل "بقوة وحزم" لتحقيق أهدافه.