منظمة «انقذوا الأطفال» تطالب بالإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة

طالبت مديرة الشئون الإنسانية لمنظمة "أنقذوا الأطفال" راشيل كامينج، بضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لتخفيف معاناة الأطفال من تداعيات المنخفض الجوي، الذي ضرب القطاع مؤخرًا.



وقالت كامينجز ـ في تصريح خاص لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي)، اليوم الأحد ـ إن هناك آلاف الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وهناك العديد من المواد الأساسية في انتظار فتح المعابر لإدخال المساعدات.. مشيرة إلى أن آلاف الأشخاص معرضون للأمراض بسبب الظروف الجوية الصعبة ، وأن أهالي القطاع يعانون من أزمة إنسانية وصحية كبيرة ولابد من تكاتف الجهود لتخفيف معاناتهم.



وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" قد حذرت أمس السبت، من تزايد مخاطر تفشي الأمراض بين أطفال قطاع غزة، داعية لتكثيف إدخال المساعدات الإنسانية، ولا سيما الملابس والخيام في ظل الظروف الجوية القاسية.



ودعت إلى السماح بنقل المساعدات الإنسانية بما في ذلك كميات كبيرة من إمدادات الشتاء المتراكمة على حدود القطاع بشكل آمن وسريع ودون أي عوائق.