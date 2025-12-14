يهتم عدد كبير من المواطنين، بمعرفة موعد حجز شقق الإسكان الفاخر 2025، عن طريق منصة مصر العقارية، لذلك يبحث الكثير عن طريقة التسجيل على منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الجديدة 2025، وهو ما تقدمه صدى البلد لمتابعيها.

طريقة حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 عبر منصة مصر العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن غداً الاثنين 15 ديسمبر 2025، هو آخر موعد لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025.

ولكي يتمكن كل مواطن من حجز شقق الإسكان الجديدة 2025، عن طريق منصة مصر العقارية، يجب الضغط على هذا الرابط هـــــنـــــــا.

خطوات حجز شقق الإسكان الجديدة 2025

ـ الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ـ إنشاء حساب شخصى جديد.

ـ ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

ـ تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ـ اختيار الوحدة والموقع المفضل.

ـ دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ـ انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.

أسعار شقق الإسكان الجديدة 2025

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 32.600 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعلمين الجديدة بقيمة 29.000 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بحدائق العاصمة بقيمة 27.600 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة العبور بقيمة 30.100 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشروق بقيمة 30.950 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد بقيمة 34.900 جنيه.

ـ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 33.250 جنيه.

- سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعاشر من رمضان بقيمة 26.900 جنيه.

أماكن شقق الإسكان الجديدة 2025

ـ محافظة مرسى مطروح «العلمين الجديدة».

ـ محافظة القليوبية «مدينة العبور».

ـ محافظة الشرقية «مدينة العاشر من رمضان».

ـ محافظة القاهرة «مدينة الشروق، القاهرة الجديدة، حدائق العاصمة».

ـ محافظة الجيزة «مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد».