تحميل كراسة الشروط.. خطوات التسجيل لحجز وحدات الإسكان عبر منصة مصر العقارية

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25012 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني تنفذه الوزارة، والذي يشمل نحو 400 ألف وحدة سكنية تُنفذ على عدة مراحل، بهدف توفير وحدات سكنية لائقة تلبي احتياجات مختلف شرائح الدخل.

يأتي هذا الطرح في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع نطاق الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على السكن الملائم في مختلف المدن الجديدة.



وأكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني أن الحجز عبر منصة مصر العقارية سيبدأ من يوم الأحد 16 نوفمبر 2025، موضحًا أن الهدف من المنصة هو تقديم تجربة رقمية ميسرة ومنظمة للمواطنين، مع ضمان تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بعملية التقديم والحجز، وتوفير بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة تقلل من التزاحم والضغط على المكاتب التقليدية.

خطوات التسجيل عبر منصة مصر العقارية

لتسهيل عملية الحجز، وضعت وزارة الإسكان خطوات واضحة للتسجيل والحجز عبر منصة مصر العقارية، وتتمثل في:

الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الرابط الرسمي. هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال وجود حساب مسبق. اختيار قسم "طروحات الإسكان" للاطلاع على كافة الوحدات المطروحة والمشروعات السكنية المتاحة. تحميل كراسة الشروط الخاصة بكل مشروع للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالمساحات والأسعار وشروط التعاقد ونظام السداد. اختيار الوحدة المراد حجزها ودفع جدية الحجز إلكترونيًا بطريقة آمنة. طرق الدفع المتاحة تشمل البطاقات البنكية (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، أو من خلال فروع البنوك المشاركة، الإنترنت البنكي، أو مكاتب البريد. متابعة جدول الحجز لكل مشروع وفق المواعيد الرسمية المعلنة على المنصة، لضمان عدم تفويت أي فرصة للحجز.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوات إلى ضمان أن تكون عملية الحجز إلكترونية بالكامل، مما يمنح المواطنين قدرة على متابعة الطلبات ومعرفة حالة الحجز والتأكد من صحة بيانات الوحدة قبل إتمام العملية.

كراسة الشروط.. كل التفاصيل في مكان واحد

تعد كراسة الشروط المستند الأساسي لأي مواطن راغب في الحجز، إذ تحتوي على جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بالوحدات السكنية، من أسعار المتر المربع، وأماكن الوحدات في المدن المختلفة، إلى طرق السداد المتاحة والشروط القانونية الخاصة بالتعاقد، كما تتضمن معلومات حول جدية الحجز وكيفية دفعها، مما يضمن اطلاع المواطنين على كل تفاصيل المشروع قبل إتمام الحجز.

وسيتم إتاحة كراسات الشروط مع بدء فترة الحجز لضمان الشفافية التامة.

المشروعات المطروحة عبر منصة مصر العقارية

يشمل الطرح الجديد مجموعة واسعة من المشروعات السكنية لتلبية مختلف الاحتياجات، منها مشروعات متوسطة وفاخرة ومتنوعة، موزعة في عدة مدن جديدة كالتالي:

مشروعات جنة وسكن مصر: تضم 2986 وحدة سكنية في مدينتي المنصورة الجديدة وغرب قنا، بمقدم حجز 151 ألف جنيه للوحدة، تشمل المشروع 414 وحدة ضمن المرحلة الأولى من الطرح.

الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة: يشمل 1680 وحدة سكنية بمقدم حجز 151 ألف جنيه.

روضة العبور بمدينة العبور: تشمل 264 وحدة بمقدم حجز 151 ألف جنيه.

أما مشروع ديارنا فيضم 10614 وحدة سكنية موزعة في عدة مدن هي: السادات، برج العرب الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر الجديدة، بني سويف الجديدة، سوهاج الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين، أكتوبر الجديدة، السويس الجديدة، بدر، 15 مايو، دمياط الجديدة، وقنا الجديدة، بمقدم جدية حجز يبدأ من 201 ألف جنيه للوحدة.

بينما يشمل مشروع ظلال 9412 وحدة سكنية في المدن: العبور، العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة، العلمين الجديدة، الشيخ زايد، بمقدم جدية حجز 251 ألف جنيه لكل وحدة.

كما تقدم الوزارة 2000 وحدة سكنية ضمن الإسكان المتنوع بمدينة الإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز 151 ألف جنيه لكل وحدة، لتغطية شرائح إضافية من المواطنين الراغبين في التملك بأسعار تنافسية.

نظام السداد بعد الحجز

حددت وزارة الإسكان نظامًا واضحًا لسداد قيمة الوحدات بعد دفع جدية الحجز، بهدف توفير مرونة للمواطنين:

يتم استكمال 20% من ثمن الوحدة خلال شهرين من انتهاء فترة الحجز، مضافًا إليها 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجالس الأمناء بالمدن المطروحة.

يتم دفع 10% عند الاستلام بالإضافة إلى وديعة الصيانة المقررة لكل وحدة.

يتم سداد 70% المتبقية على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى 3 أو 5 أو 7 سنوات، مع إضافة فوائد تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% رسوم وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.

ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة لضمان الالتزام بمواعيد السداد.

.منصة مصر العقارية

تسعى وزارة الإسكان من خلال منصة مصر العقارية إلى توفير تجربة حجز رقمية متكاملة، تضمن للمواطنين القدرة على:

الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالوحدات والمشروعات قبل الحجز.

متابعة حالة الطلب والحجز إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المكاتب أو البنوك.

الدفع بشكل آمن عبر وسائل متعددة تشمل البطاقات البنكية أو الإنترنت البنكي أو البريد.

الاطلاع على جداول السداد والقسط الأول ومواعيد استلام الوحدات.

ويعتبر هذا الطرح خطوة مهمة نحو التحول الرقمي الكامل في إدارة مشروعات الدولة السكنية، بما يضمن الشفافية، سرعة الإجراءات، وتوفير تجربة مريحة لجميع المواطنين.