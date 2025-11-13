الإسكان: محدودو الدخل حصلوا على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل كانت لها النصيب الأكبر، بإجمالي 110 آلاف وحدة سكنية، مع استمرار الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة التي بدأت اليوم وتشمل 25 ألفًا و12 وحدة سكنية موزعة على 18 مدينة جديدة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وقال عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن جميع الوحدات مشطبة بالكامل ومتكاملة الخدمات والمرافق، في إطار سعي الدولة إلى توفير سكن آمن ومناسب لكل مواطن ضمن رؤية مصر للتنمية العمرانية المستدامة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت تنفيذ التوجيهات في شهر أبريل من خلال أربع طروحات متتالية شملت أكثر من 200 ألف وحدة سكنية على مراحل مختلفة، لتناسب جميع شرائح المجتمع ضمن مشروعات الإسكان المتنوع والمتوسط.