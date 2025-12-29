قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تواجه أنجولا اليوم.. الفراعنة يسعون للعلامة الكاملة والأخير يبحث عن معجزة
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح
مصرع 13 شخصا وإصابة العشرات في حادث انحراف قطار بالمكسيك
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة
متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين
لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026
حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا
الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد الجولة الثانية
اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بالصور

وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
وصفات لتطويل الشعر ..اهمها الثالثة
رنا عصمت

الوصفات الطبيعية في تطويل الشعر وتكثيفه مفيدة للغاية ومهمة خاصة بالنسبة للفتيات الأصغر سنًا، لأنها تصل إلى فروة الرأس وتمدها بالفوائد المتعددة، لذلك يتم تحقيق الهدف من استخدامها، لكن الاستعجال والتوقف المفاجئ عن استخدام الوصفة، قد يضر بشعرك أكثر من حصولك على فائدة، لأن الوصفات الطبيعية تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، حتى تلاحظي النتيجة بنفسك.

وفقا لموقع هيلثى لاين  نقدم لك أفضل وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه بمنتجات بسيطة وموجودة في كل مكان:

وصفات لتطويل الشعر

1. زيت الخروع للشعر

زيت الخروع من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية والتي تساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، بالإضافة إلى احتوائها على خصائص مضادة للميكروبات، ما يجعله علاجاً فعالاً لفروة الرأس الجافة والتخلص من قشرة الرأس، وبالتالي السماح لفروة الرأس بالتنشيط والحصول على الفائدة الكاملة من الزيت وتغذية الشعر من الداخل.

المقادير: 4مالعق صغيرة زيت الخروع.

طريقة الاستخدام: ضعي زيت الخروع في وعاء صغير، سخنيه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، يجب أن يكون دافئاً وليس ساخناً، باستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك وأسفل جذع الشعر، اتركيه لمدة 15ساعة، ثم اشطفيه جيداً، ثم اغسليه بالشامبو.

2. القرفة وزيت جوز الهند

تعمل التوابل على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، ما يساعد على مزيد من الإصلاح وتعزيز نمو الشعر وكثافته.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة و1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام: امزجي المكونات معاً جيداً، ثم ضعي القناع على جذورك وجزء من شعرك، ودلكي فروة رأسك، ثم اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

3. زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو

الأحماض الدهنية والمعادن وخصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الخليط ستساعد في تقليل التجعد وإضافة لمعان.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ، 1 ملعقة صغيرة من العسل الصافي 100%، 1 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة الاستخدام: اخلطي جميع المكونات معاً في وعاء حتى تمتزج جيداً، استخدمي أطراف أصابعك للتطبيق، بدءاً من فروة رأسك وصولاً إلى نهايته، اتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، ثم اغسليه بالشامبو .

وصفات لتطويل الشعر اهمها الثالثة وصفات لتطويل الشعر تطويل الشعر وصفة الخروع

