وصفات لتطويل الشعر.. أهمها الثالثة

الوصفات الطبيعية في تطويل الشعر وتكثيفه مفيدة للغاية ومهمة خاصة بالنسبة للفتيات الأصغر سنًا، لأنها تصل إلى فروة الرأس وتمدها بالفوائد المتعددة، لذلك يتم تحقيق الهدف من استخدامها، لكن الاستعجال والتوقف المفاجئ عن استخدام الوصفة، قد يضر بشعرك أكثر من حصولك على فائدة، لأن الوصفات الطبيعية تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر، حتى تلاحظي النتيجة بنفسك.

وفقا لموقع هيلثى لاين نقدم لك أفضل وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه بمنتجات بسيطة وموجودة في كل مكان:

وصفات لتطويل الشعر

1. زيت الخروع للشعر

زيت الخروع من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية والتي تساعد على ترطيب الشعر بشكل جيد، بالإضافة إلى احتوائها على خصائص مضادة للميكروبات، ما يجعله علاجاً فعالاً لفروة الرأس الجافة والتخلص من قشرة الرأس، وبالتالي السماح لفروة الرأس بالتنشيط والحصول على الفائدة الكاملة من الزيت وتغذية الشعر من الداخل.

المقادير: 4مالعق صغيرة زيت الخروع.

طريقة الاستخدام: ضعي زيت الخروع في وعاء صغير، سخنيه في الميكروويف لمدة 10 ثوانٍ، يجب أن يكون دافئاً وليس ساخناً، باستخدام أطراف أصابعك، دلكي زيت الخروع في فروة رأسك وأسفل جذع الشعر، اتركيه لمدة 15ساعة، ثم اشطفيه جيداً، ثم اغسليه بالشامبو.

2. القرفة وزيت جوز الهند

تعمل التوابل على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، ما يساعد على مزيد من الإصلاح وتعزيز نمو الشعر وكثافته.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة و1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام: امزجي المكونات معاً جيداً، ثم ضعي القناع على جذورك وجزء من شعرك، ودلكي فروة رأسك، ثم اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

3. زيت جوز الهند والعسل وزيت الأفوكادو

الأحماض الدهنية والمعادن وخصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الخليط ستساعد في تقليل التجعد وإضافة لمعان.

المقادير: 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ، 1 ملعقة صغيرة من العسل الصافي 100%، 1 ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو.

طريقة الاستخدام: اخلطي جميع المكونات معاً في وعاء حتى تمتزج جيداً، استخدمي أطراف أصابعك للتطبيق، بدءاً من فروة رأسك وصولاً إلى نهايته، اتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، ثم اغسليه بالشامبو .