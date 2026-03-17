نجم الأهلي السابق: هناك حالة من فقدان التركيز لجميع لاعبي الأحمر

يرى مجدى طلبة نجم النادى الأهلى السابق أن الدنماركى ييس توروب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، لا يصلح للاستمرار مع الأحمر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة أمام الترجى التونسى فى ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وقال مجدى طلبة فى تصريحات لبرنامج البريموعبر فضائية TeN: "الأهلى أصبح بلا روح تحت قيادة مدربه ييس توروب، وهناك حالة من فقدان التركيز لجميع لاعبى الفريق، وفقد الأحمر فرصة المنافسة على لقب كأس مصر بعد خروجه من دور الـ 32 أمام المصرية للاتصالات.

كما ودع منافسات كأس عاصمة مصر، ويعانى من تذبذب النتائج فى الدورى الممتاز، كما أن الفريق مهدد بالخروج من ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجى، ولابد أن يكون قراراً برحيل توروب لإنقاذ الموسم.

وتابع: "الأهلى سيتأثر سلباً بغياب الجمهور فى مباراة الإياب أمام الترجى التونسى بالقاهرة، وأرى أن القرار كان قاسياً بمنع الجمهور من التواجد ومؤازرة الفريق فى لقاء حاسم، فالجمهور يعطى الفريق قوة إضافية ترجح كفته ضد أى منافس".

وكان قد خسر الأهلى أمام الترجى التونسى بهدف نظيف سجله محمد أمين توجاى من ركلة جزاء، على ملعب حمادى العقربى بمدينة رادس، ليتأجل الحسم لمواجهة الإياب المقرر إقامتها السبت 21 مارس الجارى على ستاد القاهرة الدولى بدون حضور جماهيرى.