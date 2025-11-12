طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية.. الأسعار وطريقة التسجيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
أخبار البلد

طرح 25 ألف وحدة جديدة عبر منصة مصر العقارية .. تصدرت منصة مصر العقارية مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25.012 وحدة سكنية جديدة عبر المنصة، بدءًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الدولة حاليًا.

هذا الطرح الجديد يجيء ضمن خطة الوزارة لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن اللائق لجميع الفئات.

واقرأ أيضًا:

الوحدات السكنية - جنة مصر

وزير الإسكان: تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق للمواطنين

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الطرح وكراسات الشروط أصبحت متاحة عبر منصة مصر العقارية، ويمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الشخصية والاطلاع على المشروعات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025.

وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المشروعات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين في المدن الجديدة، وبما يحقق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتيسير الإجراءات للمواطنين، سواء في مرحلة الحجز أو السداد، من خلال نظم إلكترونية متكاملة تضمن السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التقديم.

جنة مصر

طرق التسجيل والسداد عبر منصة مصر العقارية

أوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز والسداد أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.

وتشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات البنكية بأنواعها (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر مرونة كبيرة ويضمن تجربة مريحة ومنظمة للمواطنين.

كما تقدم منصة مصر العقارية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، تشمل الشراء والبيع والإيجار والبحث عن وكلاء تسويق معتمدين، إلى جانب إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب جديد، وتفعيل البيانات الشخصية، ثم اختيار المشروع المناسب واستكمال استمارة الحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.

بدء حجز مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة مصر

تفاصيل الطرح الجديد في المدن والمشروعات

يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمواصفات مختلفة لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وتشمل التفاصيل:

  • 2.986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.
  • 10.614 وحدة ضمن مشروع ديارنا.
  • 9.412 وحدة في مشروع ظلال.
  • 2.000 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع.

وأكدت الوزارة أن كل مشروع يتميز بتصميمات عصرية وجودة عالية في التنفيذ، مع توفير مرافق متكاملة وخدمات أساسية وترفيهية، بما يحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.

خطوات ما بعد الحجز ومراحل التعاقد

بعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، تمر الطلبات بعدة مراحل تبدأ بـ مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، ثم التحقق من صحة البيانات، تليها إعلان أسماء المقبولين، وأخيرًا توقيع العقود المبدئية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين حسب نوع المشروع والطرح.

وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على بنود كراسة الشروط قبل إتمام عملية الدفع، خصوصًا البنود المتعلقة بسياسات الإلغاء واسترداد مقدم الحجز، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.

جنة مصر

الطرح يدعم خطة الدولة للتنمية العمرانية 2030

يأتي هذا الطرح الجديد ضمن رؤية مصر 2030 للتوسع العمراني، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة السكنية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات والخدمات.

ويعكس استمرار وزارة الإسكان في طرح الوحدات عبر المنصات الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يضمن الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للمواطنين في جميع المحافظات.

منصة مصر العقارية

تعد منصة مصر العقارية من أبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، إذ أتاحت للمواطنين التقديم والمفاضلة والدفع إلكترونيًا دون أي تدخل بشري مباشر، ما أسهم في تقليل الأخطاء وضمان المصداقية في جميع مراحل الحجز.

جنة مصر

وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير المنصة وإضافة مزيد من الخدمات الرقمية التفاعلية، بما يعزز من سهولة التواصل مع المواطنين ويساعد على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أكثر وعيًا وتنظيمًا.

