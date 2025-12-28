قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
مشاجرة بالعصى بين أنصار مرشحين لمجلس النواب بسوهاج
وزير الخارجية: إسرائيل تنتهك قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة
أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من الحبس.. تفاصيل
سيطرة كاملة لباريس سان جيرمان.. قائمة الفائزين بجوائز جلوب سوكر
وزير الخارجية: استطعنا بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي التعامل مع جميع التحديات
سحب منخفضة تتكاثر وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات| الطقس
رئيس وزراء الصومال: نشيد بدعم مصر لنا ونتنياهو يريد بناء قواعد عسكرية
سائقو الدليفري اتلسوعوا| شرر متطاير من لوحة إعلانات يثير الجدل.. وشاهد عيان: عشان يافطة نولع في الناس
الوطنية للانتخابات تشكر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية لنقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي
تردد قناة SOLO CALCIO ITALIA لمتابعة كأس أمم إفريقيا 2026 مجانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

اجازات 2026 الرسمية
اجازات 2026 الرسمية
رشا عوني

أيام قليلة وينتهي عام 2025 ويترقب الجميع بدء العام الجديد ويبحثون عن الإجازات الرسمية في 2026 وموعد أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال الأيام التالية، حيث يتساءل الجميع هل رأس السنة الميلادية إجازة؟، وكذلك عدد أيام اجازات 2026. 

عدد أيام إجازات 2026 رسمياً 

 

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء كل عام والتي تشمل الاجازات الرسمية ، فهناك 18 يوماً إجازة رسمية يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب على مستوى الدولة خلال العام الجديد 2026 .

اجازات 2026


جدول الإجازات الرسمية في 2026 

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الإثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الإثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
اجازات رسمية 2026

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير، وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر. 

إجازة 7 يناير 2026

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

الاجازات الرسمية 2025 اجازة البنوك اجازة 7 يناير اجازة عيد الميلاد اجازة رسمية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

البنك المركزي

الخميس المقبل.. إجازة رسمية في البنوك بأمر المركزي..تفاصيل

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

دقدق

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق .. ما لا تعرفه عن سرطان المخ

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة
كيف توقف سيلان الإنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط
فيلم إن غاب القط

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.
طريقة عمل حمص الشام.

بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟

اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ
اعراض سرطان المخ

فيديو

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الاغتراب المعرفي في العصر الرقمي

المزيد