رسميا.. عدد إجازات السنة الجديدة 2026

أيام قليلة وينتهي عام 2025 ويترقب الجميع بدء العام الجديد ويبحثون عن الإجازات الرسمية في 2026 وموعد أقرب إجازة رسمية مقبلة خلال الأيام التالية، حيث يتساءل الجميع هل رأس السنة الميلادية إجازة؟، وكذلك عدد أيام اجازات 2026.

عدد أيام إجازات 2026 رسمياً

وفقاً لأجندة مجلس الوزراء كل عام والتي تشمل الاجازات الرسمية ، فهناك 18 يوماً إجازة رسمية يحصل عليها الموظفون بالقطاعين الحكومي والخاص وكذلك الطلاب على مستوى الدولة خلال العام الجديد 2026 .

اجازات 2026



جدول الإجازات الرسمية في 2026

يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.

يوم الإثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.

يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.

يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.

يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوم الإثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.

يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.

يوم الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.

اجازات رسمية 2026

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير، وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر.

إجازة 7 يناير 2026

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.