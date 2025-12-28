3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

يترقب العاملون بالبنوك موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة، حيث تتوافق إجازة موظفين البنوك قريبا مع إجازة رأس السنة الميلادية 2026؛ ليحصلوا على إجازة رسمية استثنائية، وهي لـ«موظفي البنوك فقط».

قرار رسمي بإجازة البنوك الخميس المقبل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025 وهو يوافق يوم الأربعاء لكن يتم إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الأول من يناير 2026.

وأكد البن المركزي، في بيان رسمي له اليوم، عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

اجازة البنوك 2026



3 أيام إجازة لموظفي البنوك

تتوافق إجازة البنوك في مصر مع إجازة رأس السنة الميلادية، ويحصل موظفي البنوك على عطلة رسمية لمدة 3 أيام وهي أول إجازة للبنوك في 2026 ، وهي:

الخميس 1 يناير 2026: إجازة انتهاء السنة المالية

الجمعة 2 يناير 2026 : إجازة البنوك الرسمية

السبت 3 يناير 2026 : إجازة البنوك الرسمية

واعتباراً من صباح الأحد 4 يناير، تعود البنوك للعمل مجدداً ليكون أول يوم عمل في العام الجديد 2026.

اجازة رأس السنة الميلادية

هل رأس السنة إجازة رسمية؟

يقترب موعد رأس السنة الميلادية، إذ يفصلنا 3 أيام على العام الجديد 2026، ويتساءل الكثير حاليا: "هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟"، فوفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية التي تصدر كل عام، لا تشمل يوم 1 يناير كعُطلة بسبب رأس السنة الميلادية، لكن بعض الشركات ومن يعملون في القطاع الخاص، يمنحون موظفيهم إجازة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير، وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر.

إجازة 7 يناير 2026

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

خريطة الإجازات الرسمية في 2026