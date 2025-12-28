قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إصابة ثنائي الزمالك في مباراة بلدية المحلة بـ كأس مصر
وزير الإسكان من مجلس الشيوخ: القانون لا يسمح بتوصيل المرافق للمباني خارج الأحوزة العمرانية
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026
قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية
أول تعليق لمدرب الزمالك بعد التأهل لدور الـ 16 بكأس مصر
منتخب مصر يخوض مرانه الأخير الليلة استعدادا لمواجهة أنجولا بكأس الأمم الإفريقية
وزير البترول يتابع مشروعات زيادة إنتاج الغاز خلال العام الجديد
الداخلية السورية: عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت لاعتداءات مباشرة
أول تعليق من عبد الرؤوف بعد فوز الزمالك على بلدية المحلة بكأس مصر .. ماذا قال؟
اشتروا عقارات وأراض .. تاجرا مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه
أحمد عبد الرؤوف: محمود بنتايج لم نمنحه إجازة ولا أعرف أي شيء عنه
القبض على شخصين يوزعان أموالا على الناخبين بسوهاج
3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

رشا عوني

يترقب العاملون بالبنوك موعد أقرب إجازة رسمية مقبلة، حيث تتوافق إجازة موظفين البنوك قريبا مع إجازة رأس السنة الميلادية 2026؛ ليحصلوا على إجازة رسمية استثنائية، وهي لـ«موظفي البنوك فقط».

قرار رسمي بإجازة البنوك الخميس المقبل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل يوم الخميس المقبل بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة في مصر في 31 ديسمبر 2025 وهو يوافق يوم الأربعاء لكن يتم إرجاء الإجازة إلى يوم الخميس الأول من يناير 2026.

وأكد البن المركزي، في بيان رسمي له اليوم، عودة البنوك لاستئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2026.

3 أيام إجازة لموظفي البنوك

تتوافق إجازة البنوك في مصر مع إجازة رأس السنة الميلادية، ويحصل موظفي البنوك على عطلة رسمية لمدة 3 أيام وهي أول إجازة للبنوك في 2026 ، وهي: 

الخميس 1 يناير 2026: إجازة انتهاء السنة المالية

الجمعة 2 يناير 2026 : إجازة البنوك الرسمية

السبت 3 يناير 2026 : إجازة البنوك الرسمية 

واعتباراً من صباح الأحد 4 يناير، تعود البنوك للعمل مجدداً ليكون أول يوم عمل في العام الجديد 2026. 

رسميا.. البنك المركزي يعلن إجازة البنوك لهذا السبب (اعرف موعد العودة) | المصري اليوم
اجازة رأس السنة الميلادية

هل رأس السنة إجازة رسمية؟ 

يقترب موعد رأس السنة الميلادية، إذ يفصلنا 3 أيام على العام الجديد 2026، ويتساءل الكثير حاليا: "هل رأس السنة الميلادية إجازة رسمية؟"، فوفقاً لأجندة مجلس الوزراء الرسمية التي تصدر كل عام، لا تشمل يوم 1 يناير كعُطلة بسبب رأس السنة الميلادية، لكن بعض الشركات ومن يعملون في القطاع الخاص، يمنحون موظفيهم إجازة بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد.

هل يوم رأس السنة الميلادية إجازة رسمية في مصر؟

لم يعلن مجلس الوزراء حتى الآن عن منح إجازة رأس السنة الميلادية يوم 1 يناير 2026، وبالعودة إلى أجندة مجلس الوزراء لـ الإجازات الرسمية لعام 2025، فلم تشمل إجازة يوم 1 يناير، بل بدأت أول إجازة رسمية يوم 7 يناير، وهي إجازة عيد الميلاد للمسيحيين، وبذلك فإن رأس السنة الميلادية ليس إجازة رسمية في مصر. 

إجازة 7 يناير 2026

تبدأ إجازات 2026 في مصر، بإجازة 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وهي أول إجازة دينية تخص المسيحيين، إلا أنها تمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين في القطاعين العام والخاص، وتتعطل فيها المصالح الحكومية والبنوك والمدارس والامتحانات وجميع الأنشطة الرسمية.

خريطة الإجازات الرسمية في 2026

 

  • يوم الثلاثاء 7 يناير: إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت 25 يناير: إجازة بمناسبة عيد الشرطة.
  • يوم الإثنين 31 مارس: إجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الإثنين 21 أبريل: إجازة بمناسبة عيد شم النسيم.
  • يوم الجمعة 25 أبريل: إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الخميس 1 مايو: إجازة بمناسبة عيد العمال.
  • يوم الجمعة 6 يونيو: إجازة بمناسبة وقفة عرفات.
  • يوم السبت 7 يونيو: إجازة بمناسبة عيد الأضحى.
  • يوم الخميس 27 يونيو: إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
  • يوم الإثنين 30 يونيو: إجازة بمناسبة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الأربعاء 23 يوليو: إجازة بمناسبة عيد الثورة.
  • يوم الخميس 6 سبتمبر: إجازة بمناسبة المولد النبوي الشريف.
  • يوم الإثنين 6 أكتوبر: إجازة بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.
اجازة رأس السنة الميلادية اجازة البنوك اول اجازة في 2026 الإجازات الرسمية 2026 إجازة 7 يناير

طريقة عمل حمص الشام.
اعراض سرطان المخ
مشروب من 4 مكونات يرفع المناعة و مضاد للالتهابات
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
