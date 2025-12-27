مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026.. اعرف كام يوم

يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن مواعيد الإجازات الرسمية خلال شهر يناير 2026، باعتباره أول شهور العام، وما يتضمنه من مناسبات دينية ووطنية إلى جانب العطلات الأسبوعية، سواء للعاملين في القطاعين العام والخاص.

مواعيد الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026

يحظى شهر يناير بمكانة خاصة في جدول الإجازات الرسمية، حيث يبدأ بعيد الميلاد المجيد، ثم ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ووفقا للجدول المعلن تكون الإجازات الرسمية كالتالي.

7 يناير الأربعاء، عيد الميلاد المجيد.

25 يناير الأحد، عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يناير 2026 يومين، تضاف إليهما العطلات الأسبوعية المعتادة يومي الجمعة والسبت.

الإجازات الرسمية في قانون العمل الجديد

أعلن وزير العمل محمد جبران صدور القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025، بشأن تنظيم العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تمنح كإجازات مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحماية حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مفاهيم العمل اللائق.

وأوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2018 الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك بعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال الحزمة التنفيذية لقانون العمل الجديد، الهادفة إلى صون حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد الأسس المنظمة للإجازات الرسمية بأجر كامل.

تنظيم الإجازات وحقوق العاملين

أكد الوزير أن القرار يضع إطارا واضحا لتحديد المناسبات والأعياد التي تعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر، كما ينظم ضوابط تشغيل العامل خلال هذه الأيام عند الضرورة، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، بما يحفظ حقوقه المالية والقانونية، ويحقق التوازن العادل بين طرفي علاقة العمل.

وأشار إلى توجيه بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين، باعتباره من القرارات التنظيمية الأساسية التي تضبط بيئة العمل وتحدد قواعد الإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

حقوق العامل خلال الإجازات الرسمية

نصت المادة الثانية من القرار على أحقية العامل في إجازة بأجر كامل خلال هذه المناسبات، وعدم جواز خصمها من رصيد الإجازات السنوية. كما يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الإجازة عند الضرورة، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا مضاعفا أو يوم إجازة بديل بناء على طلب كتابي يحفظ بملف العامل.

وأقرت المادة الثالثة أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأجر كامل في أعيادهم الدينية، وفقا لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لذلك.

وأكدت المادة الرابعة نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025

نص القرار على أن تعد إجازة بأجر كامل، وفقا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات التالية.

رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي الشريف.

عيد الفطر المبارك، اليومان الأول والثاني من شهر شوال.

عيد الأضحى المبارك، يوم وقفة عرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد.

عيد الميلاد المجيد 7 يناير.

عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

عيد شم النسيم.

عيد تحرير سيناء 25 أبريل.

عيد العمال 1 مايو.

عيد ثورة 30 يونيو.

عيد ثورة 23 يوليو.

عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر.

ويجوز لوزير العمل، في الحالات التي يراها مناسبة، استبدال أي من هذه الأيام بيوم آخر يقع في بداية أو نهاية الأسبوع، بهدف توحيد مواعيد الإجازات على المستوى القومي.