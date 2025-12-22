مجازاة سكرتير مركز ومدينة فاقوس ومسئول غرفة حفظ الملفات وإحالة لجنة مراجعة التراخيص للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وكذلك مجازاة كلًا من سكرتير مركز ومدينة فاقوس لإهماله في الإشراف علي غرفة حفظ الملفات وعدم انضباط العمل بالشئون الإدارية بالمركز، ومجازاة مسئول غرفة الحفظ لعدم تنظيم ملفات المواطنين وترك مقر عمله دون إذن مسبق وذلك بخصم (٥) أيام من راتبهما.

كما قرر المحافظ إحالة أعضاء لجنة مراجعة التراخيص بالمركز للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة لوجود مخالفات وعدم اداء الأعمال المكلفين بها علي أكمل وجه.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز فاقوس لمتابعة سير العمل به والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون.

وخلال الجولة تلاحظ تأخر فحص طلبات المواطنين وعدم حفظ الملفات والأوراق الخاصة بالتراخيص بطريقة آمنه ليقرر المحافظ إحالة العاملين المقصرين للتحقيق مع مجازاة كلا من سكرتير مركز ومدينة فاقوس ومسئول غرفة الحفظ بخصم (٥) أيام من راتبهما.

أكد المحافظ أنه لن يقبل بتقصير موظف في اداء عمله قائلا: إنه من حق المواطن ان يحصل على كافة الخدمات التي توفرها الدولة بسهولة ويسر دون أي تعقيدات أو تعطيل..مشدداً على تكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الخدمية وخاصة بالقري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الاداء.