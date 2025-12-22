رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

تفقد اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب بالشرقية عدد من محطات معالجة الصرف الصحي بمركزي الزقازيق والإبراهيمية وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية على رفع كفاءة التشغيل وضمان استقرار منظومة الصرف الصحي.

شملت الجولة متابعة أعمال مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي العصلوجي بمدينة الزقازيق، والمقام على مساحة 12 فدانًا، بطاقة استيعابية تبلغ 92 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك تمهيدًا للاستلام والتشغيل، بما يسهم في تقديم خدمة صرف صحي آمنة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محطتي معالجة صرف صحي السدس والحلوات بمركز الإبراهيمية، حيث تابع سير العمل داخل المحطات، واطلع على الحالة الفنية لمراحل المعالجة المختلفة، ومدى الالتزام بخطط التشغيل والصيانة المعتمدة، مؤكدًا على ضرورة سرعة التعامل مع أي ملاحظات فنية أو تشغيلية، بما يضمن استدامة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.