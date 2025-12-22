حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات لاستعادة الانضباط للشوارع، وذلك خلال زيارته صباح اليوم للمركز.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين، حيث شملت الحملة شوارع الدروس والمحكمة وبنك مصر بالمدينة ، وذلك بحضور شرطه المرافق ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومسئولي الإشغالات والمرافق برئاسة المركز.

شدد المحافظ بإستمرار تواجد الأجهزة التنفيذية على مدار الساعة لرفع كافة الإشغالات والباعة الجائلين والتعديات المخالفة، لضمان عدم عودة الإشغال مرة أخرى وتحقيق الإنضباط بالشوارع.