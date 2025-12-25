غرامة ومخالفة.. جهاز العاشر من رمضان يجازي سائق خالف تعريفة الركوب وخط السير

كلف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والحفاظ على انضباط منظومة النقل.

واكد رئيس جهاز العاشر من رمضان أنه تلقت إدارة الموقف شكوى تفيد بقيام سائق أحد خطوط العاشر من رمضان – الأحرار (الزقازيق) بمخالفة التعريفة المقررة.

وأشار إلي ان الشكوى تضمنت أن السائق تقاضى من الركاب أجرة ٣٥ جنيهًا بالمخالفة للتعريفة الرسمية المحددة ، بحجة تغيير خط السير والمرور عبر طريق أبو حماد، وهو ما يعد عدم التزام بخط السير والتعريفة المعتمدة.

وعلى الفور، تم ضبط السيارة المخالفة رقم ر ج ب ١٣٢٩ بواسطة المهندس وليد صلاح مدير الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتغريم السائق، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات مماثلة، حفاظًا على حقوق المواطنين وانتظام الخدمة.