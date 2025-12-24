قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.. «أورمان الشرقية» توفر سلة إطعام الدفا على الأسر الأولى بالرعاية

محمد الطحاوي

أكد أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه في إطار حرص مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية على تحسين مستوى الخدمات الأساسية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تم إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام الطعام" بالشرقية بالتعاون مع جمعية الأورمان وذلك بهدف توزيع الآلاف من سلال الإطعام على الأسر البسيطة والأولى بالرعاية بمختلف قرى ونجوع مراكز محافظة الشرقية، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم ومساعدتهم على تخفيف قسوة البرد عليهم في فصل الشتاء.

أضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالشرقية، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى الدور المجتمعي البارز الذي تقوم به هذه المؤسسات في إطلاق المبادرات الإنسانية الهادفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

من جانبه أشار محمود فؤاد، نائب مدير عام  جمعية الأورمان الي إنّ توزيع سلة «إطعام الدفا» هذا العام على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة، يجرى من خلال مكتب الأورمان في محافظة الشرقية برعاية المهندس حازم الأشمونى، محافظ الشرقية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

واكد أنه يمكن للمتبرعين ان يشاركوا فى توفير سلة الإطعام ب 505 جنيه، أوالمساهمه بسهم ب 400جنيه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين.

وأشار الي أنه سيتم التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن عملية اختيار المستفيدين تتم بعد دراسات ميدانية دقيقة، حيث يتم فحص كل حالة على حدة من خلال المعاينة على الطبيعة، للتأكد من توافر الشروط والمعايير الدقيقة والتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه، بما يحقق الشفافية ويضمن توجيه الخدمة إلى الفئات الأشد احتياجًا داخل المجتمع.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

التضامن الاجتماعي كيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية ستر ودفا

ندوة تثقيفية
