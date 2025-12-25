قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
أخبار البلد

موعد إجازة عيد الفطر 2026

موعد اجازة عيد الفطر 2026
موعد اجازة عيد الفطر 2026
رشا عوني

مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، بدأ المصريون يبحثون عن الإجازات الرسمية في 2026 ، وموعد إجازة عيد الفطر2026 خاصة مع اقتراب شهر رمضان .

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 هو موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، وينتهي رمضان في 19 مارس 2026.

موعد عيد الفطر 2026.. شهر رمضان يبدأ فلكيا في هذا التوقيت - الأسبوع
موعد شهر رمضان2026

موعد إجازة عيد الفطر2026

وبشكل مبدئي تبدأ إجازة عيد الفطر2026 في مصر يوم 20 مارس وهو يوافق يوم جمعة، وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام رسمياً حسب ما يعلن رئيس الوزراء و وزير العمل ، عن إجازة عيد الفطر 2026.

رحَّال | عيد الفطر 2026 في مصر: الموعد وهذه مدة الإجازة والفعاليات
موعد اجازة عيد الفطر2026

باقي كام يوم على رمضان2026؟

اعتباراً من اليوم الخميس25 ديسمبر، وحتي موعد شهر رمضان 2026، يتبقى لنا 55 يوماً على شهر رمضان، حيث جاء هذا السؤال الأكثر بحثاً على جوجل ليترقب الجميع موعد الشهر الكريم خلال الشهرين المقبلين . 
 

الإجازات الرسمية 2026

جاءت الإجازات المقررة للعام الجديد على النحو التالي:

  1. 7 يناير (الأربعاء): عيد الميلاد المجيد.
  2. 25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
  3. 20 – 22 مارس (الجمعة–الأحد): عيد الفطر المبارك (3 أيام).
  4. 13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.
  5. 25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.
  6. 1 مايو (الجمعة): عيد العمال.
  7. 26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.
  8. 27 – 29 مايو (الأربعاء–الجمعة): عيد الأضحى المبارك.
  9. 17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
  10. 30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.
  11. 23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.
  12. 26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.
  13. 6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).
موعد اجازة عيد الفطر 2026 موعد شهر رمضان2026 موعد رمضان اجازة عيد الفطر2026

