موعد إجازة عيد الفطر 2026

مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2025، بدأ المصريون يبحثون عن الإجازات الرسمية في 2026 ، وموعد إجازة عيد الفطر2026 خاصة مع اقتراب شهر رمضان .

موعد شهر رمضان 2026 فلكياً

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 هو موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، وينتهي رمضان في 19 مارس 2026.

موعد شهر رمضان2026

موعد إجازة عيد الفطر2026

وبشكل مبدئي تبدأ إجازة عيد الفطر2026 في مصر يوم 20 مارس وهو يوافق يوم جمعة، وتستمر الإجازة لمدة ثلاثة أيام رسمياً حسب ما يعلن رئيس الوزراء و وزير العمل ، عن إجازة عيد الفطر 2026.

موعد اجازة عيد الفطر2026

باقي كام يوم على رمضان2026؟

اعتباراً من اليوم الخميس25 ديسمبر، وحتي موعد شهر رمضان 2026، يتبقى لنا 55 يوماً على شهر رمضان، حيث جاء هذا السؤال الأكثر بحثاً على جوجل ليترقب الجميع موعد الشهر الكريم خلال الشهرين المقبلين .



الإجازات الرسمية 2026

جاءت الإجازات المقررة للعام الجديد على النحو التالي: