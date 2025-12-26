بحكم القانون 12 يوما فقط.. موعد الإجازات الرسمية 2026

يبحث عدد كبير من الموظفين والعمال، عن موعد الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية، بقانون العمل الجديد.

موعد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية

والذي أعلن وزير العمل، محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تمنح كإجازات مدفوعة الأجر للعاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات سير العمل وحماية حقوق العاملين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وترسيخ مفاهيم العمل اللائق.

وأوضح الوزير أن القرار يستند إلى أحكام الدستور المصري، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 الخاص بالأعياد والمناسبات الرسمية، وذلك عقب عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال الحزمة التنفيذية لقانون العمل الجديد، الهادفة إلى صون حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد الأسس المنظمة للإجازات الرسمية بأجر كامل.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يضع إطارا واضحا لتحديد المناسبات والأعياد التي تعد إجازات رسمية مدفوعة الأجر، كما ينظم ضوابط تشغيل العامل خلال هذه الأيام عند الضرورة، مع كفالة حقه في الحصول على أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، بما يحفظ حقوقه المالية والقانونية، ويحقق التوازن العادل بين طرفي علاقة العمل.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرا لما يمثله من أهمية بالغة لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تسهم في ضبط بيئة العمل ووضع قواعد واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعد إجازة بأجر كامل للعاملين، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018، وبعد عرضه على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

المادة الأولى

تعد إجازة بأجر كامل، وفقا لأحكام قانون العمل، أيام العطلات والأعياد والمناسبات الآتية:

رأس السنة الهجرية.

المولد النبوي الشريف.

عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال).

عيد الأضحى المبارك (يوم وقفة عرفات واليومان الأول والثاني من أيام العيد).

عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

عيد شم النسيم.

عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

عيد العمال (1 مايو).

عيد ثورة 30 يونيو.

عيد ثورة 23 يوليو.

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

ويجوز لوزير العمل، في الحالات التي يراها مناسبة، وبخاصة بهدف توحيد مواعيد الإجازات على المستوى القومي، استبدال أي من هذه الأيام بيوم آخر يقع في بداية أو نهاية الأسبوع.

المادة الثانية

يستحق العامل إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز خصمها من رصيد الإجازات السنوية.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا دعت ضرورة العمل إلى ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجرا مضاعفا عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديل، بناء على طلب كتابي يحفظ بملف العامل.

المادة الثالثة

يستحق العمال غير المسلمين، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازات في أعيادهم الدينية، وذلك وفقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.