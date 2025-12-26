وزير العمل: قاعدة البيانات تساعد في تحديد المهن المطلوبة في السوق

أكد محمد جبران وزير العمل، أهمية إنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة للعمالة في مصر، موضحًا أن هذه القاعدة تمثل حجر الأساس لفهم تركيبة سوق العمل من حيث الأعمار السنية والخبرات والمؤهلات، بما يسمح بوضع سياسات تشغيل دقيقة وفعالة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التعامل مع العمالة باعتبارها كتلة واحدة لم يعد مقبولًا، مشددًا على ضرورة تقسيم العمالة إلى قطاعات واضحة مثل الصناعة والنسيج والهندسة المعمارية وغيرها، مع حصر أعداد العاملين بكل قطاع بشكل دقيق، بما يساهم في رسم خريطة حقيقية للعمالة الحالية والمستقبلية.

وتابع، أنّ قاعدة البيانات ستساعد في تحديد المهن المطلوبة والمستحدثة في سوق العمل، فضلًا عن كشف المهن التي تعاني من نقص في العمالة، مؤكدًا أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين أساسيين في مختلف المجالات، ما يتطلب إعداد عمالة قادرة على التعامل مع هذه التحولات، بدءًا من مراحل التعليم المبكرة.