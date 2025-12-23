وزارة العمل: القانون الجديد يحمي حقوق العمال بعد انتهاء علاقة العمل سواء بالتصفية او الإغلاق

أكد السيد الشرقاوي مدير عام التفتيش بوزارة العمل، أن قانون العمل الجديد حريص على توفير الحماية للعمال حتى بعد انتهاء علاقة العمل سواء بالتصفية او الإغلاق .



وقال السيد الشرقاوي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المشرع أضاف مادة في القانون الجديد انه في حالة التصفية أو الإغلاق يتم حماية وضمان اموال العمال ".



وتابع السيد الشرقاوي :" نؤكد حرص الدولة ووزارة العمل على حفظ وحماية حقوق العمال وحقوقهم المالية "، مضيفا:" حقوق العمال مصانة ".



واكمل السيد الشرقاوي :" أصحاب العمال عليهم ان يدركوا ان حقوق العمال يجب حمايتهما "، مضيفا:" مواد القانون تحمي حقوق العمال ووزير العمل اكد على ضوابط صرف حقوق العمال حال إغلاق أو تصفية أي منشأة ".