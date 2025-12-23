وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية العقادة

قامت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بتفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية "العقادة" التابعة لإدارة فايد الصحية ورافقتها الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل العلاجية والدكتورة جوليا محمود عضو المكتب الفني، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي واطمأنت من المواطنين المترددين على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية - في بيان صحفي - إلى أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية "العقادة" نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لـ 1044 مواطنًا حيث استقبلت 455 مواطنا خلال يومها الأول و589 مواطنا خلال يومها الثاني.

وأوضحت أن القافلة شملت 6 عيادات تخصصية هي الباطنة، نسا، أطفال، مسالك، رمد، تنظيم أسرة، أسنان.. ووفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، إضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة ، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.