مياه الشرب بالغربية: أعمال صيانة وإصلاح خط خرسانة رئيسى قطر ٨٠٠ مملى أمام شركة النصر

تابع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ، ميدانيا أعمال صيانة وإصلاح خط خرسانة رئيسى قطر ٨٠٠ مملى أمام شركة النصر بمدينة المحلة الكبرى، مؤكدًا استمرار العمل بكفاءة عالية دون التأثير على خدمات الشركة أو حدوث أى انقطاع للمياه.

مياه الشرب والصرف بالمحلة

وأكد رئيس الشركة أن فرق الطوارئ والصيانة تعمل على مدار الساعة وفق خطة فنية محكمة تضمن سرعة الإصلاح والحفاظ على انتظام الضغوط بالشبكة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة.

تحسين خدمات المواطنين

وأشار اللواء مهندس محمد عبدالفتاح، إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في دعم البنية التحتية وتحسين كفاءة الشبكات، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية.

تحرك تنفيذي عاجل

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وتعليمات المهندس أحمد جابر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، والتدخل السريع في الأعطال الطارئة، للحفاظ على استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين.