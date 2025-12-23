قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قطعة أرض.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على صاحب معرض سيارات بالبحيرة
انهيار عقار إمبابة.. انتشال 3 متوفين و8 مصابين وعمليات الإنقاذ مستمرة
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
السد القطري يحقق الفوز امام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة
ماكانش بيحصل.. أحمد موسى: واحدة من أكبر حاويات العالم عدت اليوم من قناة السويس
بالصور.. صدى البلد يكرم اتحاد الريشة الطائرة بعد الإنجاز التاريخي في كأس العالم لـ Air Badminton
أحمد موسى: الكهرباء لن تنقطع العام الحالي ولا المقبل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
محمد الغزاوى

أجرى اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجديدة، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالذكرى التاسعة والستين لعيد النصر وجلاء العدوان الثلاثي عن بورسعيد.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء  سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري، و  الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، و  اللواء أركان حرب مهندس محمود نصار، نائب وزير الإسكان ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مهندس وائل مصطفى حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء، والمهندسة هويدا شميس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندس حسن البسيوني، رئيس منطقة تعمير بورسعيد و نواب المحافظة و الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمحكمة بورفؤاد الجديدة

حيث تابع  معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتي شملت أعمال رفع كفاءة الطرق، والرصف، وتحسين منظومة الإضاءة، وتنسيق الموقع العام، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع المستوى الحضاري للمنطقة، ويواكب أهمية المنشأة القضائية الجديدة.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تأتي في إطار الخطة الشاملة للارتقاء بمدينة بورفؤاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة، بما يليق بمكانة المدينة وبما تشهده من مشروعات تنموية متواصلة.


وأشار اللواء محب حبشي إلى أن اختيار توقيت التفقد بالتزامن مع عيد النصر يحمل رسالة واضحة مفادها أن بورسعيد تمضي قدمًا في مسيرة البناء والتنمية، مستلهمة من تاريخها الوطني المشرف، وبسواعد أبنائها، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير المدن وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ووجه المحافظ بمتابعة الأعمال بشكل دوري، والتنسيق الكامل بين الجهات المنفذة، مع إزالة أي معوقات قد تعطل سير العمل، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم مشروعات التطوير التي تمس حياة المواطنين اليومية وتُسهم في إظهار بورسعيد وبورفؤاد بالمظهر الحضاري اللائق.

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

