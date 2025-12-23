قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للتأكد من جودة الخدمات.. مدبولي يحاور المواطنين المترددين على مركز صحي بالصف
رئيس الوزراء يتفقد مركز طب الأسرة بـ"الفهميين" في الجيزة
الدبلوماسية المصرية في 2025.. عام ترسيخ الاستقرار وحماية الأمن القومي العربي
الجيش اللبناني يعلن إستسهاد أحد عناصره في غارة لقوات الاحتلال على صيدا
البورصة المصرية تفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي للمؤشرات
محمد صلاح المنقذ.. قائد حمل حلم المونديال وأعاد الأمل في أمم أفريقيا
بدء نقل ألواح مركب خوفو الثانية تمهيدًا لإعادة تركيبها بالمتحف المصري الكبير.. صور
مباريات منتخب مصر القادمة في بطولة أمم أفريقيا بعد عبور زيمبابوي
مأساة بحدائق أكتوبر.. تفاصيل مصرع عروسين بعد أسبوع من الزفاف بسبب الغاز
إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة الرام
مطار مرسى علم يستقبل 7 آلاف سائح على متن 40 رحلة دولية اليوم
نتنياهو يطلب وقف محاكمته لمدة نصف ساعة للمشاركة في مشاورات أمنية
محافظ بورسعيد: عيد النصر ملحمة وطنية خالدة تجسد قوة الإرادة المصرية
شهد اللواء أ . ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الثقافة، وذلك بمناسبة عيد النصر وذلك في إطار حرص المحافظة على ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وتضحيات أبطاله.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و وسام العزوني مدير مديرية الثقافة ببورسعيد، و سمر الموافي رئيس حي الشرق، و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى جانب ممثلي مديرية الأوقاف ببورسعيد والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية الوطنية، وفقرة كورال قدم خلالها عدد من الطلاب مجموعة من الأغاني الوطنية والتي نالت استحسان الحضور، وأسهمت في إبراز روح الانتماء والفخر بالوطن، إلى جانب فقرات فنية عكست بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبناء الوطن، ورسخت معاني الاعتزاز بروح النصر.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الاحتفال بعيد النصر يجسد ملحمة وطنية خالدة في وجدان المصريين، ويعكس قوة إرادة الشعب المصري وقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والثقافية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تسهم في تنمية روح المسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية، وجه المحافظ الشكر لكافة الحضور وللقائمين على التنظيم مثمنا الجهود المبذولة لإخراج الفعالية بصورة مشرفة تليق بعظمة المناسبة الوطنية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية وترسخ قيم المواطنة والانتماء.

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

