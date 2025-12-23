شهد اللواء أ . ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع مديرية الثقافة، وذلك بمناسبة عيد النصر وذلك في إطار حرص المحافظة على ترسيخ قيم الانتماء الوطني وتعزيز الوعي بتاريخ الوطن وتضحيات أبطاله.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، و وسام العزوني مدير مديرية الثقافة ببورسعيد، و سمر الموافي رئيس حي الشرق، و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إلى جانب ممثلي مديرية الأوقاف ببورسعيد والكنيسة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

محافظ بورسعيد: عيد النصر ملحمة وطنية خالدة تجسد قوة الإرادة المصرية

وتضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية الوطنية، وفقرة كورال قدم خلالها عدد من الطلاب مجموعة من الأغاني الوطنية والتي نالت استحسان الحضور، وأسهمت في إبراز روح الانتماء والفخر بالوطن، إلى جانب فقرات فنية عكست بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحيات أبناء الوطن، ورسخت معاني الاعتزاز بروح النصر.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد أن الاحتفال بعيد النصر يجسد ملحمة وطنية خالدة في وجدان المصريين، ويعكس قوة إرادة الشعب المصري وقدرته على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أهمية الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات التعليمية والثقافية في بناء شخصية الطالب، وتعزيز قيم الولاء والانتماء، من خلال الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تسهم في تنمية روح المسؤولية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية، وجه المحافظ الشكر لكافة الحضور وللقائمين على التنظيم مثمنا الجهود المبذولة لإخراج الفعالية بصورة مشرفة تليق بعظمة المناسبة الوطنية، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة الفعاليات والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية وترسخ قيم المواطنة والانتماء.