قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر
عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص
دعاء الفرج ثاني أيام شهر رجب ورفع الكرب.. ردده في جوف الليل
بقوة 650 حصانًا.. الكشف عن تويوتا GR GT الخارقة
تطورات مثيرة.. الأهلي يرفع عرضه لضم دياباتي ويحسم موقف كوكا
اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ
مصرع طفلة وإصابة 13 شخصا في حادث على طريق جمصة بلقاس بالدقهلية
حارس الأهلي السابق: عبد الوهاب وافق على إنتاج ألبومي دون أجر
هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل
قانون الثروة السمكية يضع ضوابط صارمة لحماية البحيرات المصرية
اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة
الإسكان عن الايجار القديم: أكثر من 50 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا على المنصة الإلكترونية و140 ألف طلب استمارة تحتاج لاستكمالات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الفن والسلام والتلاقي الإنساني.. بورسعيد تفتح ذراعيها للعالم برسالة جديدة

حبشي " ملتقى الفن والسلام " .. حدث ثقافي عالمي يعكس مكانة بورسعيد الحضارية والسياحية والرياضية
حبشي " ملتقى الفن والسلام " .. حدث ثقافي عالمي يعكس مكانة بورسعيد الحضارية والسياحية والرياضية
محمد الغزاوى

شهد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد،في أجواء وطنية وثقافية مميزة انطلاق فعاليات المهرجان الدولي الأول للفنون والسلام، بالمركز الثقافي ببورسعيد، وذلك تزامنًا مع احتفالات محافظة بورسعيد بعيد النصر ال69،  وبمشاركة فرق فنية تمثل دولًا عربية وأجنبية، في حدث دولي كبير يعكس مكانة بورسعيد كإحدى أهم المدن الثقافية والسياحية على خريطة الفعاليات الدولية، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد  و محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة و لفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية والدينية و ممثلي الأحزاب و  أبناء الباسلة.

وألقى محب حبشي كلمة خلال الافتتاح، رحب فيها بضيوف بورسعيد من الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن المدينة التي صنعت تاريخها بدماء أبنائها، تفتح اليوم ذراعيها للعالم برسالة جديدة عنوانها الفن والسلام والتلاقي الإنساني.

وأوضح المحافظ أن هذا الحدث الدولي يؤكد أن بورسعيد لم تكن يومًا فقط مدينة للمقاومة والصمود، بل كانت وستظل مدينة للثقافة والانفتاح وملتقى للفنون والتراث الإنساني، وقادرة دائمًا على أن تكون مسرحًا للإبداع وجسرًا للتواصل الحضاري بين الشعوب.

محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة دعم الثقافة والفنون إيمانًا بدورهما في بناء الإنسان

وأشار  المحافظ إلى أن مهرجان بورسعيد الدولي للفنون والسلام يُعد من أبرز الفعاليات التي تدعم الفنون كأداة فعالة للحوار الثقافي، وترسيخ قيم التسامح والتفاهم المشترك، فضلًا عن دوره في تنشيط الحركة السياحية والترويج للمقومات الثقافية والتراثية التي تتمتع بها المحافظة.

وأشاد اللواء محب حبشي بمستوى تنظيم الاحتفالية التي يعكس التراث الوطني والتاريخ المصري و يجمع بينه وبين مختلف الثقافات والحضارات على مسرح واحد.

 وأكد محافظ بورسعيد في ختام كلمته تقديره لكافة الجهات المنظمة والداعمة والقائمين على الإعداد والتنظيم، كما توجه بخالص الشكر للفرق الأجنبية لمشاركتها في إحياء احتفالية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مشددًا على أن المحافظة تضع دعم الثقافة والفنون في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورهما في بناء الإنسان ورفع الوعي المجتمعي.

حبشي " ملتقى الفن والسلام " .. حدث ثقافي عالمي يعكس مكانة بورسعيد الحضارية والسياحية والرياضية

وشهدت فعاليات الاحتفالية حضور وفود الفرق الفنية الأجنبية المشاركة، والتي تمثل إضافة ثقافية وفنية مميزة للمهرجان، بما تحمله من إرث حضاري وثقافي عريق، يثري برنامج العروض، ويمنح الجمهور فرصة حقيقية للتعرف على تنوع الثقافات العالمية في مشهد فني راقٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى العروض الفنية المميزة التي قدمتها فرقة عجميات.

من جانبه، أكد  محمد عبد العزيز مدير مديرية  الشباب والرياضة ببورسعيد، أن المهرجان الدولي للفنون والسلام يمثل رسالة واضحة للسلام والمحبة، ويعكس روح الانتصار والانتماء الوطني، مشيرًا إلى أن الحدث يجمع بين الفن والرياضة في صورة حضارية تؤكد قدرة بورسعيد على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأضاف أن مشاركة دول عربية وعالمية في المهرجان تؤكد أن بورسعيد أصبحت نقطة جذب مهمة للفعاليات الدولية، وأن الشباب المصري يمتلك القدرة على التنظيم والإبداع والتميز في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في بناء وعي الشباب وتعزيز روح الفخر والانتماء للوطن.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار رؤية الدولة المصرية الهادفة إلى دعم الفنون والمواهب، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب، وتعزيز مكانة المدن المصرية على خريطة الفعاليات الدولية، بما يعكس صورة مصر الحضارية أمام العالم.

ويقام المهرجان تحت رعاية اللواء أركان حرب  محب حبشي محافظ بورسعيد، ووزارة الشباب والرياضة  في إطار حرص المحافظة على دعم الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، وإبراز الوجه الحضاري لبورسعيد، وتعزيز دور الفنون كقوة ناعمة في بناء الوعي وترسيخ قيم السلام والانتماء تزامنٱ مع العيد القومي لمحافظة بورسعيد.

بورسعيد ملتقي الفنون ملتقى السلام العيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

سرقة الكهرباء

تغليظ عقوبات قانون الكهرباء| الحبس وغرامة تصل لـ مليون جنيه للمخالفين.. هذه شروط التصالح

ترشيحاتنا

الدكتور عمرو زكريا

تكريم دولي رفيع للدكتور عمرو حمودة في اليونسكو: 20 عاما من قيادة جهود الإنذار بالتسونامي والتأهب الساحلي

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

انطلاق ملتقى التوظيف الخامس بأبو قرقاص بحضور الأنبا فيلوباتير

القس بطرس بخيت

"إعلان تجسد الكلمة" .. في عظة الأحد للقس بطرس بخيت

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

فيديو

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

توقعات بابا فانجا ٢٠٢٦

كورونا جديدة وحــ.رب عالمية.. توقعات مرعـ.بة لبابا فانجا في 2026

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد