اتحاد الشركات يشارك في أعياد بورسعيد ببطولة تنشيطية في 3 ألعاب

يقيم الاتحاد الرياضي المصري للشركات برئاسة المحاسب محمد عثمان هارون غدا الاحد بطولة تنشيطية في العاب تنس الطاولة، خماسيات كرة القدم والعاب القوي تحت رعاية د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد علي هامش احتفالات مدينة بورسعيد بعيدها القومي الـ 69 والذي يواكب جلاء العدوان الثلاثي عن مصر وذلك بمشاركة ١٥ شركة وتقام البطولة علي مجمع ملاعب الصالات الرياضية بالمحافظة وتستمر لمدة ثلاثة أيام ما يكرم الاتحاد عدد من الرموز الرياضية للعاملين السابقين بالشركات لمن تركوا بصمات جليلة في شركاتهم

اتحاد الشركات يشارك في اعياد بورسعيد ببطولة تنشيطية في ثلاثة العاب

واضاف هارون أن الهدف من تلك الفعاليات هي المشاركة في الأعياد الوطنية للمحافظات لترسيخ الانتماء في نفوس العاملين في الشركات وتذكير الأجيال الجديدة ببطولات الاجداد في مواجهة الأعداء، كذلك الهدف منها هو استمرار الاتحاد في إقامة المسابقات الرياضية علي مدار السنة دون توقف لتوسيع المشاركة العمالية في الأنشطة الرياضية وعدم الاكتفاء باولمبياد الشركات الذي يقام كل عام في شهر سبتمبر.



و أشار هارون أن الاتحاد شارك في احتفالات مدينة السويس بعيدها القومي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كما أقام عدد من الندوات التثقيفية للعاملين بالشركات لتوعيتهم بأهمية المشاركة الرياضية في زيادة الإنتاج والحفاظ علي الصحة العامة.