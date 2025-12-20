قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
محافظات

رئيس جامعة بورسعيد: الاستثمار فى التصنيف الدولي والتحول الرقمي

محمد الغزاوى

عقد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع عدد من الفرق المعنية بالتصنيف الدولي، والتحول الرقمي، والعلاقات الدولية، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب المستشفى الجامعي، وذلك لمتابعة الأداء وبحث آليات الارتقاء بالمنظومة الجامعية على مختلف المستويات في إطار حرصه المستمر على متابعة كافة المستجدات ودفع عجلة التطوير في مختلف قطاعات الجامعة

واستهل رئيس الجامعة لقاءاته بالاجتماع مع فريق التصنيف الدولي بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور محمد كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة هبة يوسف سليمان مدير إدارة التدريب، والدكتورة ريهام أبو المعاطي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، حيث استعراض الأستاذ الدكتور صالح زرمبة مدير فريق التصنيف الدولي بالجامعة رؤية واستراتيجية جامعة بورسعيد لتحسين ترتيبها في التصنيفات الدولية المختلفة.

وأكد رئيس الجامعة خلال الاجتماع حرص إدارة الجامعة على تعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية إقليميًا ودوليًا، من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة، وتكثيف الأنشطة البحثية والعلمية، والاستفادة من خبرات الجامعات العالمية في هذا المجال. 

كما تم استعراض الموقف الحالي للجامعة في عدد من التصنيفات الدولية، ومناقشة نقاط القوة والتحديات، ووضع خطط مستقبلية واضحة تستهدف تحسين مؤشرات الأداء وفقًا لمعايير التصنيفات العالمية.

وعقب ذلك، اجتمع رئيس الجامعة بفريق التحول الرقمي، حيث استمع إلى عرض قدمه الدكتور إسلام شعلان حول ملخص أداء مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات، وما تم إنجازه في رفع كفاءة الشبكة الداخلية بكلية الهندسة، ضمن خطة الجامعة لتطوير البنية التكنولوجية ودعم التحول الرقمي الشامل.

و عقد رئيس جامعة بورسعيد اجتماعًا مع الأستاذ الدكتور محمد كامل وفريق العلاقات الدولية، حيث تم استعراض التفاصيل التنفيذية للتقرير السنوي لمكتب العلاقات الدولية، والذي شهد خلال العام الأكاديمي 2024/2025 تطورًا مؤسسيًا ملحوظًا، تمثل في الانتقال من مرحلة التنظيم الأولى إلى بناء منظومة متكاملة للتعاون الدولي، والتحول الرقمي، وإدارة شؤون الطلاب الوافدين والمبعثين.

وشهد الاجتماع كذلك عرض تقرير حول الأنشطة المتنوعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واختتم رئيس الجامعة اجتماعاته بلقاء مع الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والأستاذة الدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي لمستشفى جامعة بورسعيد، حيث استمع إلى عرض شامل حول رحلة تحول المستشفى الجامعي إلى واقع ملموس، من خلال كتيب وثّق مراحل التطوير، واستعراض الوضع قبل وبعد، مع بيان ما تحقق من إنجازات، وما يواجه المستشفى من تحديات خلال المرحلة الحالية.

وفي ختام هذه الاجتماعات، أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح أن جامعة بورسعيد تسير بخطى ثابتة نحو التطوير الشامل، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد، والتكامل بين جميع القطاعات، لتحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد  أن الاستثمار في التصنيف الدولي، والتحول الرقمي، والتعاون الدولي، والخدمات الصحية والتعليمية يمثل ركيزة أساسية لبناء جامعة عصرية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا استمرار دعم إدارة الجامعة لكل الجهود الجادة التي تسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة.

