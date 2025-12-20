طايع رئيسا لنادى السلام البحرى والبحيرى نائبا بالتزكية فى بورسعيد

وافقت الجمعية العمومية لنادي السلام البحري بمحافظة بورسعيد اليوناني سابقا على تزكية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التي أقيمت الجمعة بمقر النادي على ضفاف قناة السويس ببورسعيد.

و حصلت قائمة مجلس الإدارة المكون من السيد طايع رئيسا واحمد بحيري نائب رئيس واحمد ابو زيد امين صندوق والاعضائ فوق السن سامح ابو سمرة ومحمد طايع ومحمد عرفة والد سلامه ومحمد حميد، ومرشحا تحت السن صلاح عرقة وحسام ابو سمرة، حصلوا على موافقة اعضاء الجمعية العمومية، ليقودوا النادي السنوات القادمة.

وكان المستشار احمد سليم قد افتتح أعمال الجمعية العمومية في التاسعة صباحا، وذلك بحضور لجنة مديرية الشباب والرياضة المكونة من، الدكتور محمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد رئيس، وخالد النحلة وكيل المديرية نائب ، والأعضاء محمود المر مدير إدارة الحوكمة واسامه نجم مدير الإدارة القانونية ومحمد جمال مدير إدارة الهيئات، واحمد الخضري مدير العلاقات العامة.

ولجنة النادي برئاسة المهندس توفيق ملكان المدير التنفيذي، وسميه هلالي المدير مالي، واميمه مصطفي مدير الاشتراكات، و هناء ابو المعاطي مدير النشاط

وكان المسددون الاشتراكات ولهم حق الحضور ١٧٧٩ من اجمالى ١٩٨٦ عضو عامل، حضر الاجتماع ١١٣٤ عضو،عدد الأصوات الصحيحة ١٠٩٦، عدد الباطلة ١٧ صوت، وافق على الميزانية ١٠٥٧، ورفض ١٧عضو،

واكتمل النصاب القانوني بعد حضور ٣٥٦ عضو يمثلون ٢٠٪ من من لهم حق الحضور، لينجح المجلس بعد اكتمال النصاب