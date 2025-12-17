نقل الكهرباء توقع عقدًا جديدًا لتغذية مشروعات تنمية شرق بورسعيد

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا جديدًا لدعم الشبكة القومية الموحدة وتغذية مشروعات تنمية شرق بورسعيد.

ويتضمن المشروع تنفيذ عملية فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة ثنائي الموصل الشرقية / تنمية شرق بورسعيد دخول وخروج على محطة محولات أبو خليفة جهد ٢٢٠ كيلوفولت، باستخدام موصلات من نوع ACSR بمساحة مقطع (٥٠/٢x٣٨٠) مم٢وبطول إجمالي يبلغ نحو(٣٧x٢) كيلومتر، وذلك ضمن نطاق منطقة كهرباء القناة.

ويهدف المشروع إلى توفير التغذية الكهربائية اللازمة لأحمال تصل إلى نحو ٥٠٠ ميجا فولت أمبير، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية بمنطقة شرق بورسعيد وتحقيق الاستقرار التشغيلي للشبكة.

ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال مدة زمنية قدرها ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة .

ويعكس هذا المشروع التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتعزيز البنية التحتية للطاقة، وضمان استقرار وكفاءة الشبكة القومية، بما يدعم التنمية الاقتصادية في منطقة شرق بورسعيد ويوفر احتياجات المشروعات المستقبلية من الكهرباء بأعلى معايير الجودة والسلامة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر، رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد الفائق

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وبناءً على توجيهات ومتابعة مستمرة من الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة