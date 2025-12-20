قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يقدمان واجب العزاء في السباح يوسف محمد بمنزله.. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي ، محافظ بورسعيد، واجب العزاء لأسرة السباح الشاب يوسف محمد، وذلك خلال زيارتهما لمنزل الأسرة بمحافظة بورسعيد، معربين عن خالص تعازيهما ومواساتهما في هذا المصاب الأليم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فقدان أحد أبناء الرياضة المصرية يُعد خسارة كبيرة، مشددًا على أن الوزارة تقف بجانب أسرة الفقيد وتقدّر ما قدّمه من جهد والتزام خلال مسيرته الرياضية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تصريحات محافظ بورسعيد

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن حزنه العميق لفقدان الشاب الرياضي، مؤكدًا تقديم كل الدعم الممكن للأسرة

وأكد محافظ بورسعيد بأنه تم تكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

التنسيق بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد

وأكد اللواء محب حبشي علي التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخليد ذكرى الطالب الراحل تكريمًا لتفوقه الرياضي وتقديرًا لما قدمه من إنجازات في المجال الرياضي.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء أح محب حبشي محافظ بورسعيد السباح الشاب يوسف محمد يوسف محمد بورسعيد

