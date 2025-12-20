وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يقدمان واجب العزاء في السباح يوسف محمد بمنزله.. صور

قدّم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح محب حبشي ، محافظ بورسعيد، واجب العزاء لأسرة السباح الشاب يوسف محمد، وذلك خلال زيارتهما لمنزل الأسرة بمحافظة بورسعيد، معربين عن خالص تعازيهما ومواساتهما في هذا المصاب الأليم.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فقدان أحد أبناء الرياضة المصرية يُعد خسارة كبيرة، مشددًا على أن الوزارة تقف بجانب أسرة الفقيد وتقدّر ما قدّمه من جهد والتزام خلال مسيرته الرياضية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تصريحات محافظ بورسعيد

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن حزنه العميق لفقدان الشاب الرياضي، مؤكدًا تقديم كل الدعم الممكن للأسرة

وأكد محافظ بورسعيد بأنه تم تكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

التنسيق بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد

وأكد اللواء محب حبشي علي التنسيق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تخليد ذكرى الطالب الراحل تكريمًا لتفوقه الرياضي وتقديرًا لما قدمه من إنجازات في المجال الرياضي.