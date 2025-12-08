واقعة السباح يوسف محمد.. وزير الشباب والرياضة: لو أثبتت التحقيقات خطأ من أي جهة ستحاسب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أكدت على ضرورة أن يكون هناك نظام الأكواد الطبية داخل الإتحادات الرياضية والأندية، مشيرا إلى أنه أطر نظامية للحفاظ على صحة أولادنا في ممارسة الرياضة ومن قام بوضعها متخصصين خصا أن توقف عضلة القلب يعد سبب رئيسي للمخاطر ضد الرياضيين.

وقال أشرف صبحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن الاتحادات الرياضية عند كل بطولة تقوم بأجراءات محددة لحماية أولادنا، مؤكدا أنه أصبح هناك تقدم في الطب الرياضي.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن سيارة الاسعاف كانت متواجدة في واقعة السباح يوسف محمد وكان هناك طبيب رعاية، مؤكدا أنه لو اثبتت التحقيقات خطأ من جهة معينة سيتم محاسبته