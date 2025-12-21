قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
محافظات

تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي بورسعيد والسويس.. زيارات وورش تدريبية لتطوير الأداء المهني

محمد الغزاوى

 استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، وذلك في زيارة سريعة للجامعة.

جاء ذلك في إطار تبادل الزيارات وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين جامعة بورسعيد والجامعات المصرية، ووفقًا لسياسة الجامعة الداعمة للانفتاح على مختلف كيانات التعليم العالي والبحث العلمي،

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان الرؤى ووجهات النظر حول سبل دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين جامعتي بورسعيد والسويس في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم منظومة التعليم العالي وخدمة المجتمع.
وجاءت الزيارة على هامش مشاركة الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل في لجنة الحكم والمناقشة لإحدى رسائل الماجستير بكلية الهندسة بجامعة بورسعيد، إحدى الكليات العريقة بالمنطقة.
 

وعلى هامش الزيارة، اصطحب رئيس جامعة بورسعيد ضيفه، بحضور الأستاذ الدكتور مدوح صالح، مستشار رئيس الجامعة للتطوير المؤسسي، في جولة تفقدية بالمركز الجامعي للتطوير المهني وإدارة التدريب بالجامعة، حيث كان في استقبالهما الأستاذة الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير المركز ومدير إدارة التدريب، إلى جانب فريق العمل بالمركز.
وتزامنت الزيارة مع انطلاق اليوم التدريبي الأول للكوادر الإدارية بمحافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد والأحياء، والذي يأتي في إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين جامعة بورسعيد ومحافظة بورسعيد، بهدف تطوير الأداء المهني وتعزيز الابتكار المؤسسي داخل الجهاز الإداري.
 

وتضمن اليوم التدريبي الأول عددًا من ورش العمل المتخصصة لاكتشاف الاهتمامات الشخصية للمتدربين، تمهيدًا لتنفيذ برنامج تدريبي متكامل لتنمية المهارات الشخصية الأساسية اللازمة للعمل ضمن فريق عمل ناجح وفعّال.
 

وأعرب الأستاذ الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن سعادته بزيارة جامعة بورسعيد ولقاء الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، مشيدًا بما لمسه من تنظيم متميز وجهود واضحة داخل المركز الجامعي للتطوير المهني، وما يقدمه من برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد.
كما أعرب عن تقديره لمشاركته في لجنة المناقشة والحكم لإحدى رسائل الماجستير بكلية الهندسة، مؤكدًا مكانتها الأكاديمية المتميزة ودورها العلمي الرائد في المنطقة.

وفي ختام الزيارة، أكد الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة تضع خدمة المجتمع وتنمية الموارد البشرية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن المركز الجامعي للتطوير المهني يمثل أحد النماذج الناجحة لربط الجامعة بالمجتمع المحلي ودعم مؤسسات الدولة من خلال برامج تدريبية حديثة ومبتكرة 
 وأضاف أن جامعة بورسعيد ترحب دائمًا بالتعاون المثمر مع الجامعات المصرية الشقيقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

