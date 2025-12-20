إطلاق اسم السباح الراحل يوسف على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، أسرة السباح الراحل يوسف محمد عبد الملك بمنزلها بمدينة بورفؤاد، حيث قدّما خالص التعازي والمواساة لوالدي وأسرة اللاعب في هذا المصاب الأليم.

وخلال الزيارة، أكد وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تضامنهما الكامل مع الأسرة، مشددين على الوقوف إلى جانبها وتقديم كافة أوجه الدعم في هذه الظروف الصعبة، ومعربين عن بالغ الحزن والأسى لرحيل أحد النماذج الرياضية المشرفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فقدان أحد أبناء الرياضة المصرية يُعد خسارة كبيرة، مشددًا على أن الوزارة تقف بجانب أسرة الفقيد وتقدّر ما قدّمه من جهد والتزام خلال مسيرته الرياضية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الشباب يقرر إطلاق اسم السباح سويف على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية

وأكد محافظ بورسعيد بأنه تم تكليف المستشار القضائي للمحافظة بمتابعة كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالواقعة للتأكد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون.

وفي لفتة وفاء وتقدير لمسيرة اللاعب الراحل، أعلن الوزير والمحافظ إطلاق اسم السباح يوسف محمد عبد الملك على حمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية ببورسعيد، تخليدًا لذكراه وتكريمًا لتفوقه الرياضي وما قدّمه من إنجازات في المجال الرياضي.



فيما أعرب محافظ بورسعيد عن اعتزازه بأبناء المحافظة الموهوبين، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل داعمة لأبطالها وتخلّد ذكراهم. واختُتمت الزيارة بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.