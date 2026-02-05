سلطات الاحتلال تشق طريق استيطاني جديد شمالي القدس المحتلة

أكدت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال بدأت بشق طريق استيطاني جديد شمالي القدس المحتلة بطول ٦ كيلومترات حيث يمتد من بلدة مخماس شرقي القدس وصولًا إلى قرية قلنديا غربًا.

وذكرت المحافظة في تصريحات إعلامية لها أن الطريق يأتي في سياق مخطط أوسع لشبكة طرق التفافية استيطانية تحيط بالقدس المحتلة.

كما صادرت سلطات الاحتلال 280 دونمًا من أراضي 4 بلدات فلسطينية لشق الطريق.

وفي تصريحات سابقة ، صرحت الدكتورة تهاني اللوزي، مستشار محافظ القدس ومسؤولة ملف مقاومة الهدم في المحافظة، إن محافظة القدس، باعتبارها العاصمة المحتلة، تواجه ضغوطًا متزايدة وسياسات ممنهجة ومقصودة تستهدف السكان المقدسيين في مختلف القرى والبلدات العربية، سواء داخل الجدار أو في المناطق المحيطة به.



وأضافت في مداخلة مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ هذه السياسات تتسع رقعتها لتشمل مناطق ضواحي القدس، التي باتت من أكثر المناطق تعرضًا للاستهداف في المرحلة الراهنة.

وتابعت، أنّ ضواحي القدس تضم عددًا كبيرًا من المناطق السكنية الموزعة جغرافيًا بين الشمال الغربي والوسط والجنوب، إضافة إلى مناطق داخل الجدار، مشيرة إلى أن القرى والأرياف التي تضم تجمعات بدوية تُعد الأكثر تعرضًا للاعتداءات.

وذكرت، أن مجموعات كبيرة من مستوطني الاحتلال، وبرفقة وموافقة جنود الاحتلال وشرطته، تقتحم بشكل متكرر الأحياء والتجمعات البدوية، في تصعيد واضح للاعتداءات.