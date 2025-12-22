رئيس جامعة بورسعيد: افتتاح المستشفى الجامعي ومشروعات جديدة بالتزامن مع العيد القومي

أكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن الجامعة ستشهد خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، منها المستشفى الجامعي بحي الزهور، والمدينة الجامعية ببور فؤاد، واستوديو كلية التربية النوعية.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الجامعة للتوسع في منشآتها التعليمية والخدمية وتطوير البنية الأساسية الداعمة للعملية التعليمية والبحثية، مع حضور وزير التعليم العالي ومحافظ بورسعيد.

وأشار، إلى أن المستشفى الجامعي يمثل إنجازاً كبيراً يخدم المجتمع البورسعيدي والجامعة الأهلية والمناطق المحيطة، حيث يضم التخصصات الطبية الضرورية كافة، مثل الرعاية الصحية والرعاية المركزة، والحضانات، ووحدات الغسيل الكلوي، ووحدات الأشعة والمعامل، بالإضافة إلى 10 غرف عمليات متقدمة، و540 سريراً للإقامة، مع تجهيز وحدة أورام خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع جودة الخدمة الصحية ويعزز منظومة التأمين الصحي الشامل.

وذكر، أنّ الجامعة تسعى لتطوير جوانب استثمارية تواكب هذه المشروعات، من خلال إنشاء نادي استثماري خاص، إلى جانب عدد من الأنشطة الاستثمارية، بهدف تحقيق إدارة مالية مستدامة، وتقديم خدمات إضافية للمجتمع المحلي، واستقطاب السياحة العلاجية والأكاديمية.

وأوضح أن المستشفى الجامعي سيكون له ذراع استثماري قوي بالتعاون مع شركات إدارة متخصصة من الخارج، مما يتيح تقديم خدمات طبية متميزة وتحقيق عوائد لدعم الجامعة.

