السنباطي : ندعم مسارات الإصلاح التشريعي في أفريقيا لحماية حقوق الطفل
قرعة البطولة العربية في الإمارات .. ننشر أسماء المنتخبات الـ12 المشاركة
موعد انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن وقت الذروة وتحذر من الأتربة
ريال مدريد يعاني.. الركلات الحرة تفقد سحرها بعد رحيل كريستيانو
تشييع جثمان رئيس محكمة جنايات طنطا بمسقط رأسه في المنوفية
نسبة النجاح 59%.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
نائبة وزيرة التضامن: القضاء على الفقر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال أنظمة رعاية شاملة
المشاط: حزمة تيسيرات لرواد الأعمال والمبتكرين في ميثاق الشركات الناشئة| تفاصيل
فيفا يدعم توسيع قاعدة كرة القدم النسائية بمصر لكل الأعمار
عالم الزلازل الهولندي يحذر من "مفاجأة" تحدث خلال أيام.. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
زيلينسكي: واشنطن تضغط لإنهاء الحرب الأوكرانية قبل الصيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

طهران تأمل في مواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمراء

فرناس حفظي

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للرد على أي هجوم أميركي على قواعدها في المنطقة.

وقد جاء ذلك بعد مفاوضات غير مباشرة عقدت الجمعة في مسقط، وهي الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات بأنها "جيدة جداً"، فيما اعتبر عراقجي الأجواء "إيجابية للغاية" وبداية "جيدة".

الخطوط الحمراء 

كما اوضح الوزير عراقجي إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات لم يُحدد موعدها بعد، لكنه توقع أن تُعقد قريباً، مؤكداً أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنه أبدى استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق يطمئن الغرب بشأن برنامجها النووي المدني.

وفي المقابل، جدد عراقجي رفض طهران مناقشة برنامج الصواريخ البالستية، واعتبره "موضوعاً دفاعياً بحتاً"، مؤكداً أن أي تهديد من واشنطن سيلقى رداً فورياً على القواعد الأميركية في المنطقة.

عقيدة الهيمنة 

كما هاجم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل، منتقداً ما وصفه بـ"عقيدة الهيمنة" التي تمكنها من توسيع ترسانتها العسكرية والضغط على جيرانها، داعياً إلى إنهاء سياسات التوسع الإقليمي التي تؤثر على الأمن والاستقرار.

وجاءت هذه المفاوضات في ظل تشديد أمريكي على ملفات الصواريخ البالستية ودعم إيران للفصائل المسلحة في المنطقة، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وفرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تستمر بالتجارة مع طهران.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن موعد الجولة الثانية من المحادثات مع الولايات المتحدة لم يُحدد بعد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجانبين متفقان على ضرورة عقدها في أقرب وقت ممكن.

وأشار عراقجي إلى أن محادثات مسقط تمثل «بداية جيدة»، لكنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا لبناء الثقة بين الطرفين، لافتا إلى أن المفاوضات، رغم كونها غير مباشرة، أتاحت فرصة لـ«مصافحة» الوفد الأمريكي.

وحذر عراقجي من أن إيران سترد في حال تعرضها لهجوم، قائلاً إن بلاده لن تستهدف الأراضي الأميركية، لكنها ستهاجم القواعد الأميركية في المنطقة إذا بادرت واشنطن بالتصعيد.

طهران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إيران اسرائيل

