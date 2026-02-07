طهران تأمل في مواصلة المفاوضات مع واشنطن وتشدد على خطوطها الحمراء

أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت عن أمله في استئناف سريع للمفاوضات مع الولايات المتحدة، مؤكداً في الوقت ذاته استعداد بلاده للرد على أي هجوم أميركي على قواعدها في المنطقة.

وقد جاء ذلك بعد مفاوضات غير مباشرة عقدت الجمعة في مسقط، وهي الأولى منذ الضربات الأميركية والإسرائيلية في يونيو الماضي على مواقع نووية إيرانية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص، كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المحادثات بأنها "جيدة جداً"، فيما اعتبر عراقجي الأجواء "إيجابية للغاية" وبداية "جيدة".

الخطوط الحمراء

كما اوضح الوزير عراقجي إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات لم يُحدد موعدها بعد، لكنه توقع أن تُعقد قريباً، مؤكداً أن إيران لن تتنازل عن حقها في تخصيب اليورانيوم، لكنه أبدى استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق يطمئن الغرب بشأن برنامجها النووي المدني.

وفي المقابل، جدد عراقجي رفض طهران مناقشة برنامج الصواريخ البالستية، واعتبره "موضوعاً دفاعياً بحتاً"، مؤكداً أن أي تهديد من واشنطن سيلقى رداً فورياً على القواعد الأميركية في المنطقة.

عقيدة الهيمنة

كما هاجم وزير الخارجية الإيراني إسرائيل، منتقداً ما وصفه بـ"عقيدة الهيمنة" التي تمكنها من توسيع ترسانتها العسكرية والضغط على جيرانها، داعياً إلى إنهاء سياسات التوسع الإقليمي التي تؤثر على الأمن والاستقرار.

وجاءت هذه المفاوضات في ظل تشديد أمريكي على ملفات الصواريخ البالستية ودعم إيران للفصائل المسلحة في المنطقة، إضافة إلى فرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني، وفرض تعريفات جمركية إضافية على الدول التي تستمر بالتجارة مع طهران.

