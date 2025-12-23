قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
ترامب: نحتاج إلى جرينلاند من أجل الأمن القومي وليس من أجل المعادن
عرض 1.4 مليون دولار .. الأهلي المصري يتحرك بقوة لضم مهاجم كونغولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تفاصيل إصابة مصطفى محمد ومحمد حمدي في مباراة زيمبابوي
الأكبر في التاريخ.. ترامب يعلن بناء سفينة حربية جديدة
سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 وتحديثات السوق
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مصر ترفض التدفق غير المشروع للسلاح والمرتزقة إلى السودان
احتفالا بالفوز على زيمبابوي.. محمد صلاح ينشر صورته مع عمر مرموش
رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات اتحاد الغرف العربية

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية
رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية
محمد الغزاوى

شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي تستضيفها مصر.

 وذلك ضمن وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجوك، وزير المالية المصري، ووفود 18 دولة عربية، وجامعة الدول العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.

ورحب محمد سعده بالوفود العربية المشاركة في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي تتشرف مصر باستضافته

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية

واشاد رئيس غرفة بورسعيد التجارية بحرص الدول العربية على الحضور إلى وطنهم الثاني مصر للمشاركة في فعالية المجلس، والذي يأتي تأكيدًا على الرغبة في شراكة حقيقية تعود بالايجاب على الدول والشعوب العربية، من خلال تنمية التعاون في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في التجارة والصناعة، فضلًا عن تبادل الخبرات والامكانيات بهدف الوصول إلى منظومة التصنيع العربي المشترك، وضخ الإنتاج في الأسواق العربية والنفاذ بالمنتجات العربية إلى الأسواق العالمية.

وشدد رئيس غرفة بورسعيد التجارية على أن توجيهات  رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، دائمًا ترتكز على تعزيز وتنمية التعاون العربي المشترك، بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر خاصة الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والإجرائية، وما تمتلكه مصر من مقومات جعلتها جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية، مؤكدًا على أن الغرف التجارية المصرية تفتح أبوابها وما تمتلكه من خبرات ومقومات لأشقائها في الدول العربية.

