رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات اتحاد الغرف العربية

شارك محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، والتي تستضيفها مصر.

وذلك ضمن وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجوك، وزير المالية المصري، ووفود 18 دولة عربية، وجامعة الدول العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليج.

ورحب محمد سعده بالوفود العربية المشاركة في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، الذي تتشرف مصر باستضافته

رئيس غرفة بورسعيد التجارية يشارك في الدورة 136 لاجتماعات مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية

واشاد رئيس غرفة بورسعيد التجارية بحرص الدول العربية على الحضور إلى وطنهم الثاني مصر للمشاركة في فعالية المجلس، والذي يأتي تأكيدًا على الرغبة في شراكة حقيقية تعود بالايجاب على الدول والشعوب العربية، من خلال تنمية التعاون في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في التجارة والصناعة، فضلًا عن تبادل الخبرات والامكانيات بهدف الوصول إلى منظومة التصنيع العربي المشترك، وضخ الإنتاج في الأسواق العربية والنفاذ بالمنتجات العربية إلى الأسواق العالمية.

وشدد رئيس غرفة بورسعيد التجارية على أن توجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، دائمًا ترتكز على تعزيز وتنمية التعاون العربي المشترك، بالتزامن مع التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي الذي تشهده مصر خاصة الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية والإجرائية، وما تمتلكه مصر من مقومات جعلتها جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم وفي مقدمتها الدول العربية، مؤكدًا على أن الغرف التجارية المصرية تفتح أبوابها وما تمتلكه من خبرات ومقومات لأشقائها في الدول العربية.