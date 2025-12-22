قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك في احتفالية اليوم العالمي للغة العربية بجناح وورش للخط بمتحف الحضارة
الجمهور نفسه يفرح.. إعلامي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
انتقادات واسعة للقارئ محمد الملاح بعد إلقاء الأموال عليه في باكستان
محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ | شاهد
الصحة: دراسة تشكيل لجنة مختصة لتوطين صناعة اللقاحات
سوريا.. مـ.قتل شخص وإصابة آخرين في انفجار لغم من مخلفات النظام السابق
محافظ القاهرة: اتخذنا عدة إجراءات للقضاء على ظاهرة إلقاء مخلفات البناء في الشوارع
بعد تعرضها لوعكة.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها على حالتها الصحية | خاص
مصر فوق الجميع.. الغندور يدعم المنتخب قبل مواجهة زيمبابوي
أبوريدة يطالب الجمهور والإعلام بمساندة ودعم منتخب مصر في أمم أفريقيا
كامل الوزير : استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء في عمان
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يشارك الطلاب احتفالهم باليوم العالمي للغة العربية

وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب العصفوري احتفالهم باليوم العالمي للغة العربية
وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب العصفوري احتفالهم باليوم العالمي للغة العربية
محمد الغزاوى

شهد  طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، احتفالية مدرسة العصفوري ، التابعة لإدارة شرق التعليمية، احياءا لليوم العالمي للغة العربية.

واستهل وكيل تعليم بورسعيد والحضور فعاليات الاحتفال بتفقد معرض اللغة العربية الذي ضم عددًا من المجسمات والأعمال اليدوية التي جسدت مكانة اللغة العربية وأبرزت قيمتها، إلى جانب التعريف بأهم الشخصيات التاريخية المؤثرة في تطورها عبر العصور.

وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب  العصفوري احتفالهم  باليوم العالمي للغة العربية

وبدأت فقرات الاحتفالية بالسلام الوطني، تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة نائب مدير المدرسة، التي رحب خلالها بالسادة الحضور. وتنوعت فقرات الحفل ما بين عروض فنية وثقافية متميزة نالت إعجاب واستحسان الجميع، من بينها: فقرة «احكي يا شهرزاد»، و«سوق عكاظ»، و«العلم نور»، واسكتش «أصل الكتابة»، ومسرحية «رحلة عبر عصور الضاد»، إلى جانب عرض «اقرأ ولغتي ما أحلاها».

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي، خلال كلمته، على الأهمية البالغة لتعريف النشء باللغة العربية وترسيخ مكانتها في نفوس الطلاب، مشيرًا إلى أنها تمثل وعاء الهوية وأداة الفهم والتواصل. وقال إن اللغة العربية ليست مادة دراسية فحسب، بل هي الأساس الذي لا غنى عنه لفهم باقي المواد الدراسية، كما أنها وسيلة الطالب للتعبير عن ذاته والتواصل مع معلميه وزملائه، فضلًا عن قيمتها الدينية والثقافية العميقة. وشدد على ضرورة تكامل دور المدرسة والأسرة في غرس حب اللغة العربية لدى الطلاب منذ الصغر.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشؤون التنفيذية، واللواء محمد زين الممثل القانوني للمدرسة، وعمرو وهبة نائب المدير، و مروة زين العابدين مدير المدرسة، ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، ومحمد عبده موجه عام اللغة العربية، والموجهين الأوائل للمادة، وجمع من قيادات التعليم الخاص وقيادات إدارة شرق التعليمية.

بورسعيد اللغة العربية تعليم بورسعيد التربية والتعليم

