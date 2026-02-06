قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار أسوان| تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيا.. وحصول المحافظة على جوائز التميز الحكومي

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 5/2/2026 أحداثا متنوعة .

كلّف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، نائبه المهندس عمرو لاشين بالمتابعة الميدانية لمعدلات تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع البيولوجى الزراعى ، والذى يهدف إلى دعم القدرة على التكيف فى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية بالأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه المستمر لدعم المشروعات التنموية المستدامة وتعزيز قدرة المجتمعات الريفية على التكيف مع التغيرات المناخية .

وينفذ المشروع من خلال منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بدعم من المعونة الكندية ، وذلك بقرية الآمال بنطاق مركز نصر النوبة ، والتى تأتى ضمن 12 قرية بمراكز أسوان وإدفو وكوم أمبو ، بحضور سفير دولة كندا الصديقة بالقاهرة السيد أولريك شانون، والدكتورة جاكى بينات ممثل منظمة الفاو فى مصر، ، والدكتور على حزين ممثل وزارة الزراعة والمنسق الوطنى للمشروع ، إلى جانب الوفد المرافق لهما.

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الدكتور الفيصل عبد الحميد مدير فرع جنوب الوادى للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، والذى نقل تهنئة الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية ، وجميع أعضاء هيئة التدريس لمحافظ أسوان بمناسبة حصول المحافظة على جوائز التميز الحكومى خلال دورتها الرابعة لعام 2026 ، والتى تمثلت فى 4 جوائز مرموقة  .

إلى جانب الحصول على جائزة مدينة العام السياحية والتي تنظمها منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الإقتصادى لعام 2026 يعكس مكانة زهرة الجنوب بمقوماتها الإقتصادية والسياحية والثقافية والتراثية المتنوعة على الخريطة المحلية والدولية حيث يأتى ذلك فى ظل التكامل المتميز والجاد بين مؤسسات الدولة .

