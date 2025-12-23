طابور العرض يعيد البهجة لأهالي بورسعيد في عيد النصر بعد غياب سنوات| صور

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري، فعاليات العرض العسكري والفني الذي أُقيم احتفالًا بالذكرى التاسعة والستين لعيد النصر " العيد القومي لمحافظة بورسعيد"، أمام ديوان عام محافظة بورسعيد بحي الشرق، وذلك في مشهد مهيب أعاد إلى الأذهان روح الانتصار والفداء

وجاء العرض هذا العام بعد غياب دام سنوات، في خطوة تعكس حرص محافظة بورسعيد على إحياء الطقوس الوطنية التي ترسخ قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ المدينة الباسلة، حيث حرص السيد المحافظ على إعادة تنظيم العرض ضمن برنامج احتفالات العيد القومي. وذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد و نواب المحافظة و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية وأبناء المدينة الباسلة

وتقدم العرض تشكيلات من قوات الأمن، وفرق المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدني، إلى جانب طلاب المدارس العسكرية، وحملة الأعلام من طلاب الجامعة وفضلًا عن مشاركة المديريات وعلى رأسها الفرق الفنية بمديرية الشباب والرياضة و سيارات الأحياء ومدينة بورفؤاد التي زُينت بالزهور والأعلام، في لوحات فنية عبرت عن فرحة أبناء بورسعيد بعيدهم القومي، و عبرت عن مشهد وطني متكامل جسد وحدة الصف وتلاحم مؤسسات الدولة. كما تضمن العرض فقرات فنية متميزة، شاركت خلالها فرق الفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد الفنية، وبراعم مديرية الشباب والرياضة وعدد من فرق الفنون الشعبية من محافظات مختلفة

وأكد محافظ بورسعيد أن عودة العرض العسكري والفني تأتي تقديرًا لتاريخ بورسعيد النضالي، ورسالة فخر واعتزاز للأجيال الجديدة بما قدمه أبناء المدينة من بطولات خالدة، مشيرًا إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام تشهد تنوعًا في الفعاليات يجمع بين التاريخ والهوية والتنمية.

واختتمت الفعاليات وسط حضور جماهيري واسع من أبناء بورسعيد، الذين تفاعلوا مع فقرات العرض، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، تليق بمكانة بورسعيد كرمز للصمود والتضحية في تاريخ مصر الحديث

يذكر؛ أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وضع إكليلٱ من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الشهداء صباح اليوم، ترحمًا على أرواح شهداء بورسعيد الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.