قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السنغال يتصدر مجموعة أمم أفريقيا بثلاثية أمام بوتسوانا
إدماج مفاهيم الوسطية والفتوى الرشيدة في مناهج التربية الدينية والوطنية
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وطقس شديد البرودة غداً الأربعاء
ننشر أسماء المفقودين تحت أنقاض عقار بإمبابة
مذكرة تفاهم بين الإفتاء والتربية والتعليم لمحو الأمية الدينية وترسيخ الفكر الوسطي
الصحة تكشف تفاصيل وجود منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات جديدة
مصر وعمان ترسمان خريطة جديدة للتكامل الصناعي والاستثماري من مسقط
موكلتي بتتحاسب علشان العنب.. ماذا قال محامي سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع
عدم اليقين يدفع الذهب إلى تحقيق أرقام قياسية .. وهذا سعره الآن
نقص عقار حيوي للأطفال يثير تساؤلات برلمانية حول تصنيع الأدوية المزمنة في مصر
كأس مصر.. الـ var ينقذ غزل المحلة ويلغي هدفا لـ الأهلي
شوط أول إيجابي بين الأهلي وغزل المحلة بكأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طابور العرض يعيد البهجة لأهالي بورسعيد في عيد النصر بعد غياب سنوات| صور

محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني أمام ديوان المحافظة احتفالًا بالذكرى الـ69 لعيد النصر
محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني أمام ديوان المحافظة احتفالًا بالذكرى الـ69 لعيد النصر
محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتورة  فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي و اللواء  سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري، فعاليات العرض العسكري والفني الذي أُقيم احتفالًا بالذكرى التاسعة والستين لعيد النصر " العيد القومي لمحافظة بورسعيد"، أمام ديوان عام محافظة بورسعيد بحي الشرق، وذلك في مشهد مهيب أعاد إلى الأذهان روح الانتصار والفداء

وجاء العرض هذا العام بعد غياب دام سنوات، في خطوة تعكس حرص محافظة بورسعيد على إحياء الطقوس الوطنية التي ترسخ قيم الانتماء والاعتزاز بتاريخ المدينة الباسلة، حيث حرص السيد المحافظ على إعادة تنظيم العرض ضمن برنامج احتفالات العيد القومي. وذلك بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد و الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد  و نواب المحافظة و لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية والشعبية وأبناء المدينة الباسلة

محافظ بورسعيد يشهد العرض العسكري والفني أمام ديوان المحافظة احتفالًا بالذكرى الـ69 لعيد النصر

وتقدم العرض تشكيلات من قوات الأمن، وفرق المرور والنجدة، وسيارات الدفاع المدني، إلى جانب طلاب المدارس العسكرية، وحملة الأعلام من طلاب الجامعة وفضلًا عن مشاركة المديريات وعلى رأسها الفرق الفنية بمديرية الشباب والرياضة و سيارات الأحياء ومدينة بورفؤاد التي زُينت بالزهور والأعلام، في لوحات فنية عبرت عن فرحة أبناء بورسعيد بعيدهم القومي، و عبرت عن مشهد وطني متكامل جسد وحدة الصف وتلاحم مؤسسات الدولة. كما تضمن العرض فقرات فنية متميزة، شاركت خلالها فرق الفنون الشعبية، وفرقة بورسعيد الفنية، وبراعم مديرية الشباب والرياضة وعدد من فرق الفنون الشعبية من محافظات مختلفة  

وأكد محافظ بورسعيد أن عودة العرض العسكري والفني تأتي تقديرًا لتاريخ بورسعيد النضالي، ورسالة فخر واعتزاز للأجيال الجديدة بما قدمه أبناء المدينة من بطولات خالدة، مشيرًا إلى أن احتفالات العيد القومي هذا العام تشهد تنوعًا في الفعاليات يجمع بين التاريخ والهوية والتنمية.

واختتمت الفعاليات وسط حضور جماهيري واسع من أبناء بورسعيد، الذين تفاعلوا مع فقرات العرض، في أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء، تليق بمكانة بورسعيد كرمز للصمود والتضحية في تاريخ مصر الحديث

يذكر؛ أن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد وضع إكليلٱ من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان الشهداء صباح اليوم، ترحمًا على أرواح شهداء بورسعيد الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد عيد بورسعيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

عداد الكهرباء

باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

عداد الكهرباء

محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

انهيار منزلين قديمين بأسيوط

5 مصابين.. انتشال أخر المفقودين من أسفل أنقاض منزلي أسيوط المنهارين

المتهم

نصب واحتيال.. سقوط دجال كرموز

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري تصدر حكمها في إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات في هذا الموعد

بالصور

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ببلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ظهور نيسان فيرسا موديل 2027 لأول مرة.. كن أول من يشاهدها

نيسان فيرسا
نيسان فيرسا
نيسان فيرسا

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد