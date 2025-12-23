افتتح أ.د. أشـرف حنيجـل رئيـس جامعـــــة السويـس العيادات الخارجية الجديدة بكلية الطب، وذلك بمستشفى جامعة السويس، لتقديم خدمات طبية متخصصة بأحدث الأجهزة والتقنيات، تحت إشراف نخبة من أساتذة واستشاريي الجامعة بحضور أ.د. دعاء محمد سيد كلية الطب.

رئيس جامعة السويس يفتتح عيادات جديدة بكلية الطب

وأوضح رئيس الجامعة أن هناك خدمات جديدة متميزة منها

▪︎ خدمة طب الجنين:

أعلنت الجامعة عن بدء تشغيل خدمة الأشعة التلفزيونية رباعية الأبعاد (4D Ultrasound)، للكشف المبكر عن تشوهات الأجنة ومتابعة نمو الحمل بدقة عالية، وذلك يوم الأربعاء من كل أسبوع بالعيادة الخارجية.

▪︎قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي ويقدم:

- علاج وتأهيل آلام الظهر والرقبة والمفاصل.



- تأهيل ما بعد الكسور والإصابات الرياضية.

- علاج ضعف العضلات والأعصاب.

- تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وشلل الضفيرة العضدية.

- علاج حالات ضيق التنفس وتيبس ما بعد الحروق.

- علاج الشوكة العظمية وعرق النسا.

- تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية (الروماتويد، الذئبة الحمراء، الصدفية، النقرص، وغيرها).

- حقن المفاصل المختلفة.

- إجراء رسم أعصاب وعضلات بأحدث الأجهزة.

▪︎رسم المخ:

لتشخيص ومتابعة حالات البؤر الصرعية بالمخ والكشف المبكر عنها.

و أكد حنيجـل أن افتتاح هذه العيادات يأتي في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وتوفير رعاية صحية متكاملة للمرضى، إلى جانب دعم العملية التعليمية والتدريب العملي لطلاب كلية الطب. كما شدد على أن الجامعة تسعى لأن تكون نموذجًا في تقديم خدمات صحية حديثة تواكب التطور الطبي العالمي، وتلبي احتياجات المواطنين بمحافظة السويس والمناطق المجاورة.