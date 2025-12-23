قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تركيا تهاجم تصريحات نتنياهو وتصفها بـ النهج الهستيري
بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن
وزير الاتصالات: متوسط سرعة الانترنت في مصر هذا العام وصل لـ 91 ميجابيت / ثانية
الفريق أسامة ربيع: زيادة في إيرادات قناة السويس بنسبة 19% منذ أكتوبر
السفير دياب اللوح: الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة والقدس كارثية
وزير السياحة والآثار يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون
أسامة ربيع: 12 مليار دولار خسائر قناة السويس بسبب الحرب علي غزة
منتخب مصر يبدأ استعدادات مواجهة جنوب أفريقيا
ننشر أسماء المكرمين من الوزراء والعلماء باحتفالية عيد العلم الـ20 بجامعة القاهرة
شغل مدربين.. ماذا قال حسام حسن للاعبي منتخب مصر في مباراة زيمبابوي؟
لا هيمنة ولا أغلبية .. طارق خضر يكشف لـ«صدى البلد» ملامح البرلمان المقبل
باشر أعمال الإنقاذ.. محافظ الجيزة يتفقد مصابي عقار إمبابة المنهار بالمستشفى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري في بورسعيد| صور

محافظ بورسعيد ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي يفتتحان " نموذج تطوير" شارعي الحميدي والتجاري
محافظ بورسعيد ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي يفتتحان " نموذج تطوير" شارعي الحميدي والتجاري
محمد الغزاوى

 افتتح اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار  رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، والذي يأتي تزامنًا مع خطة إعادة إحياء قلب المدينة التجاري والحفاظ على الطابع التراثي.

رافق  المحافظ خلال فعاليات الافتتاح الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب ،والاستاذ حسن عمار  عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام جاء محملٱ بالكثير من المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بالمحافظة، مؤكدًا أن تطوير شارعي الحميدي والتجاري يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة إحياء قلب المدينة التجاري، بما يليق بتاريخ بورسعيد ومكانتها، حيث تولي محافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطابع التراثي والتجاري، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياحية ولعودة الرواج التجاري و السياحي للمدينة الباسلة

محافظ بورسعيد ومستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي يفتتحان  " نموذج تطوير"  شارعي الحميدي والتجاري

ومن جانبهما، أشادت السفيرة فايزة أبو النجا و اللواء سمير فرج بالأعمال التي شهدها شارعي الحميدي والتجاري ضمن خطة تطوير شاملة بالمنطقة ، تتناسب مع التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحميدي والتجاري ، وما يشمله من أعمال تطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، بما في ذلك أعمال الرصف وتحسين الإضاءة، وعناصر التجميل مع  الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري المميز للمنطقة. في إطار إحداث نقلة نوعية تتناسب مع المكانة التجارية والتاريخية والتراثية للمنطقة.

بورسعيد الحميدي والتجاري محافظة بورسعيد عيد بورسعيد القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدستورية

قرار عاجل من المحكمة بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وزيرة التنمية المحلية

تقنين أوضاع الحيز العمراني في 2000 قرية .. تفاصيل

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

اشتري وخزني.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025

حين يتحول الميراث إلى جريمة… كرامة تسحل وعدالة ننتظرها| واقعة موثقة

حين يتحول الميراث إلى جريمة.. طالبة الطب ذهبت للمطالبة بحق والدتها فتعرضت للضرب في الشرقية

سعر الذهب

سعر الذهب يكسر كل الأرقام.. قفزة تاريخية وعيار 21 مفاجأة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع جنوني.. سعر الذهب عيار 21 يلامس 6000 جنيه

بطولة كأس الأمم الإفريقية

إيقاف وغرامة.. قرار صارم من الكاف في كأس أمم إفريقيا

الدولار

رسميا الآن.. تحرك أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

ترشيحاتنا

عقوبة الحبس

وفقا للقانون.. السجن حتى 7 سنوات عقوبة تهريب المواد البترولية

التأمين الصحي الشامل

مطالب برلمانية بالإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

النائبة نجلاء العسيلي

نائبة: انضمام مدن مصرية لشبكة اليونسكو خطوة نوعية في تطوير التعليم وبناء الإنسان

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية ببلبيس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يلتقي مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية الجديد لتهنئته بمهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

لطيفة

لطيفة تطرح كليب "تسلملي" وتجسد شخصية أم لأول مرة

مذيعة صدى البلد إسراء عبد المطلب

عاجل| درجات الحرارة تصل لـ 10.. تحذير هام من الأرصاد

أحمد العوضي ودانا حمدان

موقف شهم من أحمد العوضي لا تنساه دانا حمدان

أزمة عائلية بسبب كروان مشاكل

خطوبة كروان مشاكل تشعل أزمة.. داخل عائلة شعبان عبد الرحيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

المزيد