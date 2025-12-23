افتتاح نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري في بورسعيد| صور

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والسفيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي، واللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري، نموذج تطوير شارعي الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ، والذي يأتي تزامنًا مع خطة إعادة إحياء قلب المدينة التجاري والحفاظ على الطابع التراثي.

رافق المحافظ خلال فعاليات الافتتاح الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب ،والاستاذ حسن عمار عضو مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن العيد القومي للمحافظة هذا العام جاء محملٱ بالكثير من المشروعات التي تسهم في تحسين جودة الحياة والخدمات بالمحافظة، مؤكدًا أن تطوير شارعي الحميدي والتجاري يأتي ضمن رؤية متكاملة لإعادة إحياء قلب المدينة التجاري، بما يليق بتاريخ بورسعيد ومكانتها، حيث تولي محافظة بورسعيد اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطابع التراثي والتجاري، نظرًا لأهميتها الاقتصادية والسياحية ولعودة الرواج التجاري و السياحي للمدينة الباسلة

ومن جانبهما، أشادت السفيرة فايزة أبو النجا و اللواء سمير فرج بالأعمال التي شهدها شارعي الحميدي والتجاري ضمن خطة تطوير شاملة بالمنطقة ، تتناسب مع التنمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه يجرى تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة أعمال التطوير بالحميدي والتجاري ، وما يشمله من أعمال تطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، بما في ذلك أعمال الرصف وتحسين الإضاءة، وعناصر التجميل مع الحفاظ على الهوية البصرية والطابع المعماري المميز للمنطقة. في إطار إحداث نقلة نوعية تتناسب مع المكانة التجارية والتاريخية والتراثية للمنطقة.